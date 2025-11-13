Văn hóa
Hội An gây chú ý khi xuất hiện trong phim Hàn Quốc đang gây sốt mạng xã hội

Những hình ảnh quen thuộc của Đà Nẵng như chợ Cồn, bãi biển, các tuyến phố trung tâm và phố cổ Hội An đã xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc “As You Stood By”, hiện đang gây sốt trên nhiều nền tảng.

Bản tin 60s ngày 13/11/2025 gồm những nội dung sau:

Hội An gây chú ý khi xuất hiện trong phim Hàn Quốc đang gây sốt mạng xã hội.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng rung lắc nhiều khu vực ở Hà Nội.

Nhiều thí sinh Việt bị sửa điểm IELTS do “sự cố kỹ thuật”.

CSGT thông tin về việc tăng cường xử phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe.

Tuyên án vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman.

Tổng thống Trump kêu gọi Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu.

Mỹ và Israel dự phòng tình huống kế hoạch ngừng bắn Gaza thất bại.

Thái Lan dừng đàm phán với Campuchia, căng thẳng biên giới leo thang./.

