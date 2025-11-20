Văn hóa

Điện ảnh

Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam năm 2025

Liên hoan phim châu Âu 2025 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 20 tác phẩm điện ảnh đặc sắc đại diện cho nhiều nền văn hóa châu Âu, phản ánh những lát cắt đa chiều của cuộc sống.

info-lien-hoan-phim-chau-au.jpg

Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam 2025 (European Film Festival 2025 - EUFF 2025) do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chủ trì, phối hợp các đại sứ quán và tổ chức văn hóa đại diện các quốc gia thành viên EU tổ chức sẽ diễn ra từ 20/11-6/12 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan phim giới thiệu hơn 20 tác phẩm điện ảnh đặc sắc đại diện cho nhiều nền văn hóa châu Âu, phản ánh những lát cắt đa chiều của cuộc sống, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người và giá trị nhân văn trong xã hội đương đại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên hoan Phim châu Âu #European Film Festival #tác phẩm điện ảnh TP. Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar

"Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân là phim được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar, với kỳ vọng khẳng định nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên thế giới.