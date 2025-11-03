NSƯT Xuân Hinh "xin vía" hai bom tấn gần 1.000 tỷ đồng doanh thu

Tối 2/11, "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh xuất hiện trong buổi giao lưu 3 đoàn phim "Mưa đỏ," "Tử chiến trên không" và "Mùi phở" với công chúng tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất.

"Mùi phở" do doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) làm đạo diễn và nhà sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Hinh đóng phim điện ảnh và nhận vai chính.

Lý do đóng phim điện ảnh sau 50 năm

Xuất hiện tại sự kiện, nghệ sỹ Xuân Hinh chia sẻ bản thân bị hấp dẫn khi thấy điện ảnh Việt gặt hái nhiều thành công gần đây.

"Tôi nay đã ở tuổi đầu sáu rồi, đi bộ còn mệt, nhưng thấy ngành điện ảnh của mình mấy năm nay phát triển tôi cũng thấy rạo rực, thấy thích. Tôi là người đứng núi nọ trông núi kia, hết diễn hài rồi hát, lần này muốn thử sức điện ảnh. Ở tuổi này mà cứ ở trong nhà nhìn thấy mình già đi, mà già thì chết sớm. Nên tôi phải ra ngoài, gặp gỡ, làm việc với các diễn viên trẻ, nam thì đẹp, nữ thì xinh. Giờ có tuổi rồi nhưng vẫn phải cố gắng,” nghệ sỹ sinh năm 1963 chia sẻ.

Đoàn phim "Mùi phở" thử thách Đình Khang phim "Mưa đỏ." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ông gọi vui mình là "nghệ sỹ điện ảnh trẻ triển vọng Xuân Hinh," chia sẻ trong hai tháng quay "Mùi phở," càng đóng phim ông lại càng thấy trẻ ra.

Vừa giao lưu với khán giả, Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Hinh vừa "tung hứng" với hai đoàn phim. Ông đi chạm tay "xin vía" diễn viên 2 phim, đạt lần lượt hơn 700 tỷ đồng (Mưa đỏ) và hơn 250 tỷ đồng (Tử chiến trên không).

Diễn viên Thanh Hương, bạn diễn với Xuân Hình trong "Mùi phở" kể ngoài đời gọi ông là "bố" nhưng trong phim thì xưng anh-em, sau đó được nghệ sỹ tiết lộ là đóng vai chồng. Cô mong: "Khán giả đã ủng hộ Mưa đỏ và Tử chiến trên không như thế nào, thì hy vọng cũng sẽ yêu mến và ủng hộ cho Mùi phở như vậy."

Doanh nhân Minh Beta nắm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim "Mùi phở." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cũng trong buổi quảng bá phim, đoàn phim cho biết dàn diễn viên có Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Thanh Hương, Tiến Lộc, Cường Cá và diễn viên nhí Bảo Nam.

Theo đạo diễn Minh Beta, "Mùi phở" xoay quanh đề tài mâu thuẫn các thế hệ, ở đó phở trở thành nguyên liệu và chất xúc tác, dẫn dắt câu chuyện trong phim.

Đoàn phim gọi tác phẩm là nỗ lực trong việc quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới, kéo du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch và góp phần phát triển đời sống, văn hóa cùng nhiều lĩnh vực khác.

Điện ảnh về cuối năm vẫn tưng bừng

Hai phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" được chiếu miễn phí liên tục trong 10 ngày qua tại Hội chợ mùa Thu. Dù một phim đã ngừng chiếu tại rạp, một phim đã giảm nhiệt, cả hai vẫn được cổ vũ nhiệt tình và được nhắc đến như những điểm nhấn văn hóa không thể bỏ qua của năm 2025.

Sự ủng hộ của khán giả được thể hiện rõ qua không khí buổi giao lưu. Khán giả trẻ hò reo hưởng ứng các diễn viên "Mưa đỏ," "Tử chiến trên không" và cả "Mùi phở" dù chưa tiết lộ nhiều thông tin về nội dung.

Ba đoàn phim với sự góp mặt của: Phương Nam, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Long, Đỗ Nhật Hoàng, Đinh Thúy Hà, Hạ Anh (Mưa đỏ); Tiến Lộc, Cường Cá, Bảo Nam, Xuân Hinh, Thanh Hương (Mùi phở); Đình Khang, Hiếu Nguyễn, Bảo Định và Xuân Phúc (Tử chiến trên không). (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Nhiều khán giả trẻ đã lập cộng đồng người hâm mộ (fandom) cho các diễn viên như Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Hoàng Long, Bảo Định, Hiếu Nguyễn... cầm theo ảnh, bảng tên để cổ vũ thần tượng.

Các diễn viên "Mưa đỏ" diễn lại một số cảnh phim trên sân khấu. Hai mẹ con Cường - diễn viên Đinh Thúy Hà và Đỗ Nhật Hoàng tái hiện cảnh chia ly ở bến xe lửa. Nữ diễn viên gọi vui danh hiệu "mẹ chồng quốc dân" được fan tặng. Đỗ Nhật Hoàng chiều ý người hâm mộ, hát lại ca khúc gây sốt "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng.

Đỗ Nhật Hoàng và mẹ trên phim Đinh Thúy Hà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đình Khang là diễn viên nhỏ tuổi nhất, chật vật thử thách hát chầu văn với nghệ sỹ Xuân Hinh vì không thuộc lời, để lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc thư giãn.

Đoàn phim "Tử chiến trên không" có diễn viên Bảo Định, Xuân Phúc và Hiếu Nguyễn xuất hiện. Vừa đóng vai chỉ huy trên mặt trận Trần Thành trong "Mưa đỏ" và vai cơ trưởng chuyến bay năm 1977 trong "Tử chiến trên không," Hiếu Nguyễn đại diện gửi cảm ơn sự ủng hộ của khán giả trong thời gian qua.

Bảo Định tuy là vai phụ nhưng có lối diễn ấn tượng nên ghi dấu rất rõ nét. Trút bỏ vẻ nguy hiểm và sợ sệt trong phim, anh xuất hiện bảnh bao, được khán giả gọi tên cổ vũ. Hiện với hơn 250 tỷ đồng, phim "Tử chiến trên không" đã lọt top 8 doanh thu điện ảnh Việt và vẫn đang tiếp tục được chiếu ngoài rạp.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Người hâm mộ của Đỗ Nhật Hoàng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ba diễn viên phim "Tử chiến trên không" và Đình Khang. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Hinh hát chầu văn, bật mí trong phim cũng có nhiều món nhạc "tủ" của ông. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Khán giả nhiều thế hệ thích thú trước sự xuất hiện của vua hài Xuân Hinh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

