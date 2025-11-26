Quân đội Israel tiến hành chiến dịch mới ở Bờ Tây

Ngày 26/11, quân đội Israel đã công bố một chiến dịch “chống khủng bố” mới ở phía bắc Bờ Tây.

Thông báo của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Israel cho biết, họ “bắt đầu hoạt động như một phần của chiến dịch chống khủng bố rộng lớn ở khu vực phía bắc Samaria,” sử dụng thuật ngữ trong Kinh Thánh của Israel để chỉ một phần Bờ Tây.

Theo quân đội Israel, chiến dịch này là mới và không nằm trong chiến dịch chống khủng bố được phát động vào tháng 1/2025 chủ yếu nhắm vào các trại tị nạn Palestine.

Bạo lực ở Bờ Tây, nơi Israel chiếm đóng từ năm 1967, đã gia tăng kể từ khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel châm ngòi cho cuộc chiến tranh Gaza vào tháng 10/2023.

Tình hình căng thẳng vẫn chưa chấm dứt bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực tại Gaza kể từ ngày 10/10.

Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, quân đội và người định cư Israel đã giết chết hơn 1.000 người Palestine - nhiều người trong số họ là chiến binh, nhưng cũng có hàng chục thường dân ở Bờ Tây kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Trong khi đó, theo số liệu chính thức của Israel, ít nhất 44 người Israel, bao gồm cả binh lính và thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Palestine hoặc các hoạt động quân sự của Israel./.

Quân đội Israel tổ chức các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây Quân đội Israel đã xông vào hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp và có tới gần 60 người Palestine đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại thành phố Hebron ở miền Nam Bờ Tây.