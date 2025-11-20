Thế giới

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza

Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm 6 người ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và 5 người ở khu vực Khan Yunis ở phía Nam.

Tòa nhà bị phá hủy tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 19/11 thông báo đang tấn công các mục tiêu của lực lượng Hamas trên khắp Dải Gaza sau khi các chiến binh Hamas nổ súng vào khu vực có quân đội Israel hoạt động ở phía Nam vùng lãnh thổ này.

Tuyên bố của IDF khẳng định: “Hành động này của Hamas cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Không có thương vong nào của quân đội Israel được báo cáo. Để đáp trả, IDF đã bắt đầu tấn công các mục tiêu khủng bố của Hamas trên khắp Dải Gaza.”

Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm 6 người ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và 5 người ở khu vực Khan Yunis ở phía Nam./.

