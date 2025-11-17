Tướng Israel: Sẵn sàng chiếm thêm lãnh thổ Gaza nếu tình hình đòi hỏi

Ngày 16/11, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố quân đội phải sẵn sàng chiếm thêm lãnh thổ ở Dải Gaza, vượt ra ngoài ranh giới ngừng bắn hiện tại nếu tình hình đòi hỏi.

Phát biểu trong chuyến thị sát khu vực Rafah ở phía nam Gaza, ông Zamir khẳng định Israel hiện kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza nhưng không kiểm soát dân số. Quân đội đang tiếp tục các hoạt động nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Hamas bằng cách giữ vững các địa hình chiến lược và cửa ngõ vào Gaza.

Ông Zamir cũng khẳng định dù mất thời gian, Israel vẫn kiên trì theo đuổi sứ mệnh giải tán Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Mục tiêu này sẽ được đạt thông qua một thỏa thuận hoặc bằng các biện pháp quân sự.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết nỗ lực của IDF nhằm phá hủy các đường hầm của Hamas ở phía Israel dọc ranh giới Đường Vàng tại Dải Gaza đang tiến triển tốt. IDF đang nỗ lực phá hủy các đường hầm bằng cách nổ mìn hoặc đổ bê tông lỏng vào tất cả các khu vực trong phạm vi kiểm soát./.

