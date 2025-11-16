Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sắp họp thảo luận kế hoạch Gaza của Mỹ

Báo Ynet của Israel đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp ngày 17/11 để thảo luận dự thảo nghị quyết của Mỹ về việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza, nằm trong kế hoạch hậu chiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Washington thúc đẩy lộ trình này, trong khi Israel tỏ ra thận trọng.

Một quan chức Israel cho rằng dự thảo đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đến mức cơ hội để Palestine đạt được nhà nước riêng gần như bằng không.

Dự thảo của Mỹ nhận được sự ủng hộ của 8 nước Arab và Hồi giáo, gồm Qatar, Ai Cập, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, với đánh giá rằng kế hoạch mở ra con đường đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết của người Palestine.

Israel lo ngại điều khoản quy định nước này không có quyền phủ quyết danh sách các nước tham gia ISF, chỉ được “tham vấn chặt chẽ," làm dấy lên khả năng Qatar hoặc Thổ Nhĩ Kỳ góp quân. Nếu được thông qua, ISF sẽ là lần đầu tiên kể từ 1993 Israel chuyển giao một phần trách nhiệm an ninh ở Gaza cho lực lượng bên ngoài.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Israel đang chuẩn bị triển khai ISF, với năm nhóm công tác về an ninh, viện trợ nhân đạo, tình báo, hạ tầng và triển khai lực lượng đã bắt đầu hoạt động. Đơn vị đầu tiên dự kiến bố trí tại Rafah.

Trong khi đó, Báo New York Times đưa tin Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đang lên kế hoạch gặp trực tiếp lần thứ hai với Khalil al-Hayya, lãnh đạo cấp cao Hamas và là trưởng đoàn đàm phán của nhóm này, nhằm duy trì liên lạc và củng cố lệnh ngừng bắn. Hai nguồn tin xác nhận song không nêu thời gian và địa điểm.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên diễn ra tháng 10 tại Sharm el-Sheikh, được cho là đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 và việc Hamas phóng thích 20 con tin. Washington cho rằng duy trì kênh liên lạc là cần thiết để giám sát thực thi ngừng bắn và thúc đẩy các bước hậu chiến.

Lệnh ngừng bắn nhìn chung được duy trì, dù có một số vi phạm. Israel hiện kiểm soát khoảng 58% Gaza dọc tuyến “đường vàng," trong khi Hamas giữ phần phía Tây. ISF dự kiến triển khai trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi một cơ quan quản trị Palestine mới tiếp quản điều hành dân sự./.

