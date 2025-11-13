Mỹ và Israel dự phòng tình huống kế hoạch ngừng bắn Gaza thất bại

Theo báo The Times of Israel ngày 12/11, Cố vấn Nhà Trắng về Trung Đông Jared Kushner và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xây dựng các kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump bị đình trệ.

Trước đó, ông Kushner cho biết đang soạn thảo “kế hoạch B” cho Gaza, xuất phát từ sự phức tạp của việc giải giáp phong trào Hamas và tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng cử lực lượng tham gia đối đầu với Hamas về mặt quân sự.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết tại cuộc họp Nội các an ninh tuần trước rằng quân đội cũng đang chuẩn bị phương án thay thế cho kế hoạch của Tổng thống Trump và sẽ sớm trình lên các bộ trưởng trong chính phủ./.

Ai Cập và Qatar cam kết củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza Lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza hiện nay giữa Israel và Hamas đạt được sau 2 năm xung đột và nhờ sự trung gian hòa giải của các nước Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.