Mỹ và Israel dự phòng tình huống kế hoạch ngừng bắn Gaza thất bại

Cố vấn Nhà Trắng về Trung Đông và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xây dựng các kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump bị đình trệ.

Khói bốc lên sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo The Times of Israel ngày 12/11, Cố vấn Nhà Trắng về Trung Đông Jared Kushner và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xây dựng các kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump bị đình trệ.

Trước đó, ông Kushner cho biết đang soạn thảo “kế hoạch B” cho Gaza, xuất phát từ sự phức tạp của việc giải giáp phong trào Hamas và tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng cử lực lượng tham gia đối đầu với Hamas về mặt quân sự.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết tại cuộc họp Nội các an ninh tuần trước rằng quân đội cũng đang chuẩn bị phương án thay thế cho kế hoạch của Tổng thống Trump và sẽ sớm trình lên các bộ trưởng trong chính phủ./.

