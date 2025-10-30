Israel không kích Gaza sau khi nối lại lệnh ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/10, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã bày tỏ thất vọng trước các vụ tấn công qua lại giữa Hamas và Israel, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel tại Dải Gaza, cũng như các cuộc không kích trả đũa của Israel.

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, ông al-Thani cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas đã tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát tại Gaza, đồng thời Qatar đang thúc đẩy họ chấp nhận giải giáp vũ khí.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần nhấn mạnh rằng “sẽ không có điều gì đe dọa được lệnh ngừng bắn ở Gaza.”

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump khẳng định Hamas “chỉ là một phần rất nhỏ trong tiến trình hòa bình Trung Đông". Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/10 cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Gaza “vẫn được duy trì,” dù vẫn còn những vụ giao tranh nhỏ và cáo buộc vi phạm giữa Israel và Hamas.

Sau loạt không kích dữ dội của quân đội Israel vào Dải Gaza suốt đêm 28 và sáng 29/10, các nguồn tin quân sự Israel cho biết lệnh ngừng bắn được nối lại vào lúc 10h sáng (theo giờ địa phương).

Trước đó, phía Israel cho biết các cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả việc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn - trong đó có vụ tấn công khiến một binh sỹ Israel thiệt mạng tại Rafah, phía Nam Gaza, trong ngày 28/10 và việc Hamas không bàn giao thi thể của 13 con tin còn lại như cam kết.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong chiến dịch trả đũa này, hơn 30 tay súng Hamas giữ các vị trí chỉ huy đã thiệt mạng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và đáp trả mọi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ Dân sự tại Gaza do Hamas điều hành thông báo, hàng chục cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, và làm khoảng 200 người bị thương.

Phát ngôn viên Mahmud Bassal gọi tình hình ở Gaza là “thảm khốc,” đồng thời lên án đây là “hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.”

Trước tình hình leo thang, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Đức và Jordan đồng loạt kêu gọi các bên cần tôn trọng thỏa thuận. Người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã “lên án mạnh mẽ” các vụ không kích khiến nhiều dân thường, trong đó có trẻ em, thiệt mạng tại Gaza.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 30/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, EU đã kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni tuyên bố: “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn. Chúng tôi kêu gọi các bên cam kết thực hiện đầy đủ mọi giai đoạn của kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza và tránh mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này.”

Đăng tải trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Teresa Ribera cũng nhấn mạnh cần tạo “cơ hội cho hòa bình” thay vì “cơ sở cho những đợt không kích mới.”

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Jordan Ayman Safadi trong cuộc gặp tại thủ đô Amman cũng kêu gọi “tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn” và “tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho toàn bộ Dải Gaza.”

Về phần mình, Israel ngày 29/10 khẳng định vẫn cam kết với thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thông báo nối lại việc thực thi lệnh ngừng bắn sau loạt không kích đêm 28/10, một cuộc không kích khác được Israel tiến hành tại khu vực Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết đã nhằm vào một cơ sở bị cáo buộc cất giữ vũ khí và các phương tiện trên không nhằm chuẩn bị cho một vụ tấn công nhằm vào binh sỹ và lãnh thổ Israel.

Trong bối cảnh các cuộc không kích kéo dài trong ngày, cơ quan y tế tại Gaza cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 104 người, đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 10/10, sau 2 năm xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Quân đội Israel vẫn tuyên bố “tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn,” song sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của Tel Aviv là “đảm bảo tiến trình giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Gaza” theo thỏa thuận với Washington./.

