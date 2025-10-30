Multimedia
Tổng thống Mỹ tuyên bố sự thật về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Trên chuyên cơ riêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trấn an dư luận về lệnh ngừng bắn do ông làm trung gian, trong bối cảnh cả Israel và Hamas đều đổ lỗi cho nhau về các hành vi vi phạm lệnh trên.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Mỹ trấn an về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Indonesia lên kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.

Gần 500 công dân Ấn Độ hồi hương sau chiến dịch truy quét lừa đảo tại Myanmar.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

