Ai Cập và Qatar cam kết củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani - tái khẳng định cam kết duy trì nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hai quan chức đã có cuộc điện đàm, thảo luận những diễn biến liên quan đến việc triển khai kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.

Đề cập đến các cuộc tham vấn đang diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza, hai quan chức nhấn mạnh cần xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng này theo hướng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và tái thiết sớm.

Hai bên cũng nhấn mạnh người Palestine cần được trao quyền để tự quản lý các vấn đề nội bộ, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong các quyết định chính trị quan trọng.

Lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Israel và Hamas đạt được sau 2 năm xung đột và nhờ sự trung gian hòa giải của các nước Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Tháng Chín vừa qua, Tổng thống Trump công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại vùng lãnh thổ của Palestine, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 và việc trao trả con tin Israel do Hamas bắt giữ ở Gaza.

Kể từ ngày 10/10, nhóm vũ trang Hamas đã thả 20 con tin còn sống và bàn giao thi thể của 24 con tin, trong khi vẫn giữ lại thi thể của 4 con tin.

Giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn dự kiến là thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm dần tiếp quản nhiệm vụ an ninh bên trong Dải Gaza từ quân đội Israel. Lực lượng này hiện chưa được thành lập và nhiều quốc gia đang kêu gọi phải có ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Chính phủ Israel Shosh Bedrosian khẳng định binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được triển khai đến Gaza như một phần của lực lượng đa quốc gia dự kiến tiếp quản khu vực này từ quân đội Israel.

Trước đó, tại một hội nghị an ninh ở thủ đô Manama (Bahrain) đầu tháng 11, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hồi tháng 10 cũng khẳng định Ankara sẽ đóng “một vai trò mang tính xây dựng” tại Gaza.

Trong khi đó, trong thư gửi lực lượng Hamas, Tham mưu trưởng mới được bổ nhiệm của Houthi, Yousif al-Madani, khẳng định duy trì cam kết ủng hộ phong trào này, đồng thời cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel nếu lệnh ngừng bắn tại Gaza sụp đổ.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 2/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi Houthi là mối đe dọa với Israel, đồng thời khẳng định “công tác loại bỏ mối đe dọa này đang được tiến hành”./.

