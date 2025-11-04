Đã có khoảng một triệu người dân Gaza nhận hàng cứu trợ kể từ sau lệnh ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo ngày 4/11 của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết khoảng 1 triệu người dân tại Dải Gaza đã nhận được các gói thực phẩm hỗ trợ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo đang phải “chạy đua với thời gian” để cứu sống người dân ở vùng đất đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng này.

Người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) khu vực Trung Đông, bà Abeer Etefa, nói rõ: “Sau 3 tuần rưỡi kể từ khi ngừng bắn tại Dải Gaza, chúng tôi đã phân phát các gói thực phẩm cho khoảng một triệu người trên khắp vùng đất này.”

Cũng theo bà Etefa, WFP đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ 1,6 triệu người bằng các gói thực phẩm đủ nuôi sống một gia đình trong 10 ngày. Nhưng để đạt được mục tiêu này, WFP cần được tiếp cận với nhiều cửa khẩu hơn và có quyền đi lại trên các tuyến đường chính ở Dải Gaza.

WFP kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza để đẩy nhanh tốc độ phân phối hàng viện trợ và không có lý do gì cho việc tiếp tục đóng các cửa khẩu ở phía Bắc giáp với Israel.

Ngoài ra, bà Etefa cũng thông báo thêm rằng WFP đang mở rộng quy mô hoạt động tại Gaza và đang vận hành 44 trong số 145 điểm phân phát thực phẩm dự kiến.

Người tị nạn nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza, ngày 10/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện có khoảng 700.000 người đang được cung cấp bánh mì tươi hằng ngày từ 17 lò bánh được WFP hỗ trợ, gồm 9 lò ở khu vực Nam và Trung Gaza, cùng 8 lò ở phía Bắc.

WFP kỳ vọng có thể tăng lên 25 lò trong thời gian tới. Bà Etefa đánh giá, dù mức tiêu thụ thực phẩm đã phần nào cải thiện nhờ hàng viện trợ nhân đạo và việc nối lại hoạt động thương mại vào Dải Gaza, song con số vẫn thấp hơn đáng kể so với thời kỳ trước xung đột. Các hộ gia đình ở Gaza hiện nay chủ yếu ăn ngũ cốc và đậu, do thịt, trứng, rau củ và trái cây vẫn “rất hiếm hoi.”

WFP nêu rõ lượng thực phẩm mà cơ quan này đưa vào Gaza mới chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu hiện tại. “Nhu cầu là vô cùng lớn... Chúng tôi đang chạy đua để cứu mạng người,” bà Etefa cho biết, đồng thời thông báo các xe tải của WFP chỉ có thể đi qua 2 cửa khẩu Kerem Shalom và Kissufim, khiến lượng hàng viện trợ bị hạn chế nghiêm trọng và gây khó khăn lớn trong việc tiếp cận khu vực phía Bắc Gaza.

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Israel tiến hành không kích Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 với lý do tiêu diệt tay súng tiếp cận binh sỹ Israel ở khu vực phía Bắc.

Quân đội Israel cho biết tay súng trên đã vượt qua “Đường Vàng” - ranh giới đánh dấu khu vực Israel vẫn được duy trì lực lượng tại đây.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam “đang triển khai theo đúng thỏa thuận ngừng bắn và sẽ tiếp tục hành động trước bất kỳ mối đe dọa tức thời nào.”

Kể từ khi có lệnh ngừng bắn, Israel đã giảm mạnh các cuộc tấn công lớn nhưng vẫn tiến hành các vụ không kích nhỏ lẻ hằng ngày.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, kể từ ngày 11/10 đã có ít nhất 238 người Palestine thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương do hỏa lực của Israel, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 lên gần 70.000 người./.

