Israel phát hiện nhiều hàng cấm trong các xe chở hàng cứu trợ vào Gaza

Đài phát thanh quân đội Israel ngày 4/9 đưa tin, những ngày gần đây, nhiều nỗ lực buôn lậu các tấm pin năng lượng Mặt trời, dây cáp điện và điện thoại di động vào Dải Gaza thông qua xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, đã bị phát hiện và ngăn chặn.

Theo báo cáo, số hàng hóa bị phát hiện nằm trong 4 xe tải viện trợ nhân đạo khác nhau, bị chặn lại tại khu vực biên giới gần Kissufim.

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, khi số lượng viện trợ chuyển vào Gaza tăng lên - với khoảng 300-400 xe tải ra vào mỗi ngày - việc kiểm tra kỹ lưỡng từng xe trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Việc ngăn chặn buôn lậu qua các chuyến hàng viện trợ nhân đạo là trách nhiệm chung của nhiều cơ quan, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Cơ quan Phối hợp các Hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), Shin Bet (Cơ quan An ninh Israel) và hải quan biên giới.

Một nguồn tin cho hay: "Mỗi bên đều cố gắng đẩy trách nhiệm sang bên còn lại, trong khi trên thực tế, Hamas đang hưởng lợi từ một cơ chế phân phối viện trợ chưa chặt chẽ, với các quy trình kiểm tra an ninh còn sơ hở và thiếu hiệu quả"./.

Israel cho phép 370 xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza LHQ cho biết Gaza cần 600 xe tải hàng cứu trợ mỗi ngày mới có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực cho khoảng 2 triệu dân sống ở đây và con số 370 xe tải hôm qua mới đáp ứng được một phần rất nhỏ.