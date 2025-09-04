Thế giới

Trung Đông

Israel phát hiện nhiều hàng cấm trong các xe chở hàng cứu trợ vào Gaza

Theo báo cáo, số hàng hóa cấm bị phát hiện nằm trong 4 xe tải viện trợ nhân đạo khác nhau vào Gaza, bị chặn lại tại khu vực biên giới gần Kissufim.

Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài phát thanh quân đội Israel ngày 4/9 đưa tin, những ngày gần đây, nhiều nỗ lực buôn lậu các tấm pin năng lượng Mặt trời, dây cáp điện và điện thoại di động vào Dải Gaza thông qua xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, đã bị phát hiện và ngăn chặn.

Theo báo cáo, số hàng hóa bị phát hiện nằm trong 4 xe tải viện trợ nhân đạo khác nhau, bị chặn lại tại khu vực biên giới gần Kissufim.

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, khi số lượng viện trợ chuyển vào Gaza tăng lên - với khoảng 300-400 xe tải ra vào mỗi ngày - việc kiểm tra kỹ lưỡng từng xe trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Việc ngăn chặn buôn lậu qua các chuyến hàng viện trợ nhân đạo là trách nhiệm chung của nhiều cơ quan, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Cơ quan Phối hợp các Hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), Shin Bet (Cơ quan An ninh Israel) và hải quan biên giới.

Một nguồn tin cho hay: "Mỗi bên đều cố gắng đẩy trách nhiệm sang bên còn lại, trong khi trên thực tế, Hamas đang hưởng lợi từ một cơ chế phân phối viện trợ chưa chặt chẽ, với các quy trình kiểm tra an ninh còn sơ hở và thiếu hiệu quả"./.

(Vietnam+)
#Gaza #Viện trợ nhân đạo #Hàng hóa cấm #Pin năng lượng Mặt trời #Dây cáp điện
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.