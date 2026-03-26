Xung đột tại Trung Đông: Iran thúc đẩy luật hóa phí quá cảnh tại eo biển Hormuz

Truyền thông Iran ngày 26/3 đưa tin nước này đang xúc tiến xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm chính thức hóa việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cho thấy xu hướng tận dụng tuyến hàng hải chiến lược này không chỉ về mặt kiểm soát mà còn để tạo nguồn thu ngân sách.

Theo phóng viên TTXVN tại Iran, các nghị sỹ dự luật đang được Quốc hội nước này xem xét nhằm khẳng định chủ quyền và tăng cường cơ chế giám sát của Tehran đối với eo biển, đồng thời thiết lập hệ thống thu phí đối với các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua khu vực.

Nghị sỹ Mohammadreza Rezaei Kouchi cho biết kế hoạch này hướng tới việc điều tiết hoạt động tại eo biển, đồng thời tạo nguồn thu từ phí quá cảnh, tương tự như các hành lang vận tải quốc tế khác.

Ông Kouchi nhấn mạnh Iran là bên đảm bảo an ninh cho tuyến đường này, do đó việc thu phí đối với tàu thuyền là “điều tự nhiên.” Trước đó, nghị sỹ Alaaddin Boroujerdi cho biết Tehran đã bắt đầu áp dụng mức phí lên tới khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu đi qua eo biển, coi đây cách tiếp cận mới về chủ quyền sau nhiều thập niên.

Các quan chức Iran cũng phát tín hiệu về khả năng thay đổi toàn diện cơ chế quản lý tại eo biển Hormuz. Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran, ông Mohammad Mokhber, cho biết nước này đang xây dựng một hệ thống mới để điều hành hoạt động tại khu vực, dù chưa công bố chi tiết cụ thể.

Eo biển Hormuz - cửa ngõ nối vịnh Persian với vịnh Oman - được coi là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu được vận chuyển qua. Theo luật pháp quốc tế, đây là tuyến hàng hải quốc tế mở cho mọi tàu thuyền.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Các cuộc tấn công đã khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei theo một số nguồn tin.

Đáp trả, Iran đã triển khai các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, đồng thời mở rộng mục tiêu sang Jordan, Iraq và một số quốc gia Vùng Vịnh có sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Diễn biến này không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, mà còn làm gián đoạn thị trường năng lượng, hàng không và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

