Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng mạnh, Phố Wall “đỏ lửa”

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3 trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, làm tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.



Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 5,66% lên 108,01 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,61% lên 94,48 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu có thời điểm tiến gần mốc 120 USD/thùng khi tình hình tại khu vực Trung Đông leo thang.



Các nhà phân tích cho rằng đà tăng của giá dầu phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước những bất định liên quan đến tiến trình đàm phán, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn giữa các bên cùng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.



Giá dầu tăng đã kéo theo biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Mỹ, châu Âu và châu Á đồng loạt giảm, trong khi lợi suất trái phiếu tăng do lo ngại áp lực lạm phát gia tăng.



Cụ thể, tại Phố Wall (Mỹ), các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm điểm trong phiên 26/3 khi tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng trước những bất định liên quan xung đột tại Trung Đông.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,4%, qua đó xóa sạch mức tăng của phiên trước và đứng trước nguy cơ có tuần giảm thứ 5 liên tiếp và có thể là chuỗi giảm kéo dài nhất trong gần 4 năm qua.



Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 384 điểm, tương đương 0,8%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 2%. Thị trường chứng khoán tại châu Âu và châu Á cũng đồng loạt đi xuống, phản ánh xu hướng biến động chung của thị trường tài chính toàn cầu.



Giới phân tích nhận định giá năng lượng leo thang có thể làm gia tăng chi phí vay vốn, gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới./.

Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên phục hồi Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên tăng, do lo ngại về xung đột Trung Đông và tác động tới năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn.