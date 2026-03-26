Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên phục hồi

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 26/3, sau khi phục hồi trong hai phiên trước đó, khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến ở Trung Đông với kỳ vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột đang gây lo ngại về khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3% xuống 53.603,65 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,9% xuống 24.856,43 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,1% xuống 3.889,08 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 3,22%, xuống 5.460,46 điểm.

Về diễn biến tại Trung Đông, Mỹ đã đưa ra kế hoạch 15 điểm để chấm dứt xung đột, bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và mở cửa eo biển Hormuz, trong khi Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các quan chức đã đưa ra 5 điều kiện riêng của nước này để chấm dứt xung đột.

Vào ngày 25/3, ông Trump đe dọa sẽ tăng cường áp lực lên Iran nếu không đạt được thỏa thuận, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có ý định đàm phán. Những phát ngôn trái ngược từ hai phía về đàm phán hoà bình đã khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Nhà phân tích Fiona Cincotta tại công ty dịch vụ tài chính City Index's Fiona Cincotta cho rằng các nhà đầu tư sẽ muốn thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, bao gồm cả việc mở lại eo biển Hormuz.

Nhận định của bà Cincotta được đưa ra sau khi người đứng đầu Phòng Thương mại Quốc tế, John Denton, cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể gây ra "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất về sản xuất công nghiệp" trong nhiều thập kỷ.

Ông nói thêm rằng Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn cả những cú sốc dầu mỏ của những năm 1970.

Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định sự gián đoạn nguồn cung phân bón gây ra mối đe dọa kép đối với an ninh lương thực toàn cầu khi dẫn tới tình trạng khan hiếm và giá cả cao, vì 1/3 nguồn cung phân bón toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz.

Tại Việt Nam, khép phiên 26/3, chỉ số VN-Index giảm 13,56 điểm, hay 0,82%, xuống 1.644,63 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,46 điểm, hay 0,58%, xuống 248,21 điểm./.

Thông báo của Tổng thống Trump "tiếp sức" cho chứng khoán châu Á Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán ghi nhận sự phục hồi đáng kể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,78% lên 3.881,28 điểm; chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 2,4% lên 24.959,34 điểm.