Dòng tiền bắt đáy quay lại, VN-Index vượt xa mốc 1.600 điểm, nới dài đà tăng

Thị trường chứng khoán ngày 24/3 phục hồi tích cực sau ba phiên giảm mạnh trước đó, khi lực bán suy giảm và dòng tiền bắt đáy quay lại, dù vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Nhờ đó, VN-Index không chỉ lấy lại mốc 1.600 điểm mà còn nới rộng đà tăng trong phiên chiều.

Sắc xanh lan rộng trên toàn thị trường, thậm chí nhiều cổ phiếu chuyển sang trạng thái tăng trần.

Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm hút dòng tiền bắt đáy, tăng mạnh nhất thị trường với hàng loạt mã bứt phá như TCH, NLG, CEO tăng kịch biên độ; HDC tăng 5,52%, IDC tăng 5,42%, NVL tăng 5,58%, DIG tăng 5,47%... Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh sâu trong những phiên trước.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng phục hồi rõ nét. PET, VVS, HHS tăng trần; FRT tăng 5,33%, DGW tăng 4,19%... Sự lan tỏa sang nhóm bán lẻ và phân phối cho thấy tâm lý thị trường dần ổn định hơn sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Ở nhóm tài chính, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt tăng trở lại. BVH, MIG tăng trần; VPB tăng 5,21%, TPB tăng 4,64%, TCB tăng 3,29%, ACB tăng 2,67%, CTG tăng 2,23%. Nhóm chứng khoán cũng khởi sắc với VND tăng 5,24%, SHS tăng 4,05%, HCM tăng 3,4%, VCI tăng 2,26%, phản ánh kỳ vọng thanh khoản cải thiện khi thị trường hồi phục.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi CII, PAC, HVN tăng trần; GEE tăng 4,93%, GEX tăng 4,51%, HAH tăng 4,63%, HHV tăng 3,56%... Đà tăng đồng thuận ở nhiều nhóm ngành giúp thị trường duy trì sắc xanh trong suốt phiên chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch 24/3, VN-Index tăng 23,6 điểm lên 1.614,77 điểm với 273 mã tăng, 59 mã giảm và 48 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,27 điểm lên 243,81 điểm với 117 mã tăng và 49 mã giảm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước do tâm lý nhà đầu tư vẫn chờ tín hiệu ổn định sau chuỗi biến động mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 20.200 tỷ đồng, giảm khoảng 6.700 tỷ đồng so với phiên liền trước. Tính chung hai sàn, thanh khoản đạt hơn 21.300 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên HOSE với giá trị gần 434 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung vào VIC hơn 148 tỷ đồng, MWG hơn 147 tỷ đồng và VHM gần 138 tỷ đồng, phần nào kìm hãm đà hồi phục của thị trường.

Dù thanh khoản chưa cải thiện mạnh và khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, việc lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhiều nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định. Nếu dòng tiền tiếp tục cải thiện trong các phiên tới, VN-Index có thể củng cố vùng trên 1.600 điểm và hướng tới nhịp hồi phục rõ ràng hơn sau giai đoạn biến động mạnh./.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm trước diễn biến căng thẳng địa chính trị Phiên giao dịch ngày 23/3 chứng kiến sự rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán trong nước khiến chỉ số VN-Index chính thức để mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng.