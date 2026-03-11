Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh, VN-Index tăng hơn 51 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 11/3 khi dòng tiền lan tỏa mạnh, giúp nhiều cổ phiếu tăng trần và các chỉ số đồng loạt bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 51,61 điểm lên 1.728,34 điểm - mức cao nhất trong ngày, cho thấy quán tính tăng điểm vẫn đang được duy trì.

Hai chỉ số còn lại cũng diễn biến tích cực khi HNX-Index tăng 6,95 điểm lên 247,02 điểm và UPCOM-Index tăng 2,33 điểm lên 124,58 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 52,98 điểm lên 1.889,94 điểm, phản ánh vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thị trường nghiêng mạnh về phía bên mua với 578 mã tăng giá; trong đó có 52 mã tăng trần, trong khi chỉ có 149 mã giảm giá. Riêng trên sàn HOSE ghi nhận 291 mã tăng so với 57 mã giảm; HNX có 133 mã tăng và 34 mã giảm; UPCOM cũng ghi nhận 209 mã tăng, áp đảo 65 mã giảm.

Đà tăng của thị trường được dẫn dắt bởi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Xét theo mức độ đóng góp cho chỉ số, VIC hỗ trợ VN-Index nhiều nhất khi giúp chỉ số tăng khoảng 6,9 điểm, tiếp theo là VHM (tăng 5,52 điểm), GAS (tăng 3,18 điểm), BSR (tăng 2,60 điểm) và GVR (tăng 2,03 điểm).

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm lên chỉ số khá hạn chế và chủ yếu đến từ BID (giảm 0,15 điểm), DCM (giảm 0,06 điểm), BFC (giảm 0,03 điểm), APG (giảm 0,03 điểm) và LGC (giảm 0,02 điểm).

Sắc xanh lan tỏa rộng ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Nhóm dầu khí cũng tăng mạnh trở lại với BSR tăng trần 6,95%, PVS tăng 6,64%, PVT tăng 4,32% và PLX tăng 2,79%.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng thu hút dòng tiền khi FRT và DGW tăng trần lần lượt 6,96% và 6,97%, MWG tăng 6,79% và MSN tăng 6,88%. Cùng đó, nhóm chứng khoán tiếp tục giao dịch sôi động với VIX tăng trần 6,88%, EVF tăng 6,67% và VCI tăng 4,2%. Nhiều cổ phiếu công nghiệp cũng bứt phá như GMD tăng 6,99%, GEX tăng 6,92%, VCG tăng 6,77% và HAH tăng 6,93%.

Ở nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu duy trì sắc xanh và góp phần giữ nhịp thị trường; trong đó TCB tăng 2,64%, STB tăng 2%, HDB tăng 2,39%, VPB tăng 3,73% và TPB tăng 2,81%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 31.263 tỷ đồng, riêng HOSE ghi nhận khoảng 29.500 tỷ đồng. Dù thấp hơn so với một số phiên trước, mức giao dịch này vẫn phản ánh dòng tiền duy trì ở mức cao.

Khối ngoại cũng quay lại mua ròng mạnh với giá trị khoảng 1.147 tỷ đồng; trong đó, MWG được mua ròng lớn nhất với hơn 595 tỷ đồng, tiếp theo là ACB khoảng 116 tỷ đồng và HPG khoảng 113 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của thị trường trong phiên 11/3 được đánh giá là vượt kỳ vọng của một số tổ chức phân tích.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) từng dự báo VN-Index có thể điều chỉnh về quanh 1.600 điểm trước khi phục hồi trở lại. Tuy nhiên, dòng tiền lan tỏa mạnh đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng./.

