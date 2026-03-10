Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 36 điểm

Ngay sau khi trải qua những giờ phút đầy biến động của ngày hôm qua, thị trường chứng khoán đã ghi nhận sự trở lại đầy ấn tượng trong phiên giao dịch sáng nay (ngày 10/3).

Hồi phục tích cực

Đầu giờ sáng, sắc xanh nhanh chóng chiếm vị thế áp đảo trên bảng điện tử, phản ánh tâm lý giải tỏa của cộng đồng nhà đầu tư sau chuỗi ngày chịu áp lực tâm lý nặng nề.

Tính đến thời điểm tạm đóng cửa phiên sáng, toàn thị trường ghi nhận tới 558 mã tăng giá, hoàn toàn lấn lướt so với con số 181 mã giảm. Chỉ số VN-Index hiện đang cho thấy tốc độ bứt phá khi tích lũy thêm tới 36,15 điểm, tương đương mức tăng 2,19% và lên mức 1.688,94 điểm. Cùng chung nhịp đập khởi sắc, chỉ số HNX-Index cũng tăng 3,43 điểm, hiện đứng ở mức 238,79 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt mức cao với hơn 1.000 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 26.382 tỷ đồng, qua đây cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ. Sự hồi phục này mang tính chất lan tỏa rộng khắp trên các ngành nghề ngay từ những phút đầu mở cửa.

Dẫn đầu đà tăng trưởng về giá trị vốn hóa là nhóm dịch vụ viễn thông với mức tăng ấn tượng 5,12%. Theo sau là các nhóm ngành dịch vụ thương mại, phần mềm, truyền thông, tổ chức tín dụng và nguyên vật liệu với biên độ tăng dao động từ 3% đến 4%.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên sáng nay chính là sự đổi chiều của khối ngoại. Sau những phiên bán ròng liên tục, các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng với giá trị đạt 465 tỷ đồng. Cụ thể, khối này đã giải ngân 3.079 tỷ đồng vào thị trường và thực hiện bán ra 2.614 tỷ đồng.

Trong danh mục các cổ phiếu dẫn dắt, mã VIC đóng vai trò là đầu tàu khi đóng góp gần 7 điểm vào đà tăng chung của VN-Index. Bên cạnh đó, các mã trụ cột khác như VCB, CTG, HPG, VNM và MBB cũng thể hiện sức mạnh vượt trội và tổng cộng đóng góp thêm gần 15 điểm cho chỉ số, góp phần tạo ra một bệ đỡ cho tâm lý thị trường.

Sự hạ nhiệt của thị trường năng lượng

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong nước phiên sáng nay được cho là hệ quả trực tiếp từ những tín hiệu lạc quan của tình hình địa chính trị thế giới.

Tâm lý nhà đầu tư đã được xoa dịu đáng kể sau thông tin giá dầu thô trên thị trường quốc tế lao dốc mạnh. Nguyên nhân xuất phát từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối ngày 9/3 với thông điệp về triển vọng kết thúc sớm những căng thẳng quân sự tại khu vực Iran.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông từng làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu và dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng lạm phát mới, động thái này đã mang lại luồng sinh khí mới cho các thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Ghi nhận tại thị trường quốc tế, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã có thời điểm sụt giảm tới 10%, lùi về mức 85,02 USD/thùng. Đây là một diễn biến đầy bất ngờ so với phiên giao dịch biến động mạnh trước đó (biên độ dao động giá đạt mức rộng nhất kể từ thời kỳ giá dầu rơi xuống mức âm trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19).

Cụ thể, kế hoạch của Tổng thống Trump về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đồng thời chỉ đạo Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã ngay lập tức tháo gỡ nút thắt về nguồn cung. Việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch này không chỉ giúp hạ nhiệt giá năng lượng mà còn giảm bớt áp lực chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất, từ đó gián tiếp thúc đẩy sự phục hồi của giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng với giá trị đạt 465 tỷ đồng trong đợt giao dịch sáng ngày 10/3. (Ảnh: Vietnam+)

Nền tảng vĩ mô vẫn đang hỗ trợ

Trong nước, báo cáo chiến lược tháng Ba của Công ty Chứng khoán SSI cũng cung cấp thêm những góc nhìn chuyên sâu, trong đó nhấn mạnh nền tảng vĩ mô vẫn đang hỗ trợ thị trường. Theo báo cáo, mặc dù động lực tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy sự không đồng đều giữa các khu vực, nhưng điểm sáng từ sản xuất công nghiệp là không thể phủ nhận. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt mức tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, được dẫn dắt bởi nhu cầu xuất khẩu cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì được đà tăng tích cực. Chính những yếu tố này đã tạo thành một điểm tựa vững chắc, giúp củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích của SSI nhấn mạnh về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và chiến lược thích ứng trong giai đoạn mới. Mặc dù, nền kinh tế đang phải đối mặt với một số áp lực lạm phát ngắn hạn do tác động từ các đợt điều chỉnh giá xăng dầu gần đây, nhưng giới chuyên gia của SSI vẫn giữ cái nhìn lạc quan về khả năng kiểm soát của Chính phủ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm dự kiến vẫn sẽ nằm trong mục tiêu kiểm soát từ 4% đến 4,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm dự kiến vẫn sẽ nằm trong mục tiêu kiểm soát từ 4% đến 4,5%. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước được dự báo sẽ không có những thay đổi đột ngột về chính sách tiền tệ, tiếp tục ưu tiên việc ổn định tỷ giá và kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Điều này giúp loại bỏ những lo ngại về việc thắt chặt tiền tệ quá mức có thể gây tổn thương đến thị trường chứng khoán.

Sau một giai đoạn điều chỉnh mạnh vào đầu tháng Ba, thị trường chứng khoán trong nước đang bước vào một chu kỳ được nhóm phân tích của SSI gọi là “phần thưởng” dành cho sự kiên nhẫn. Báo cáo đã chỉ ra dữ liệu lịch sử cho thấy các nhịp điều chỉnh sâu thường đi kèm với xác suất phục hồi tương đối cao, đặc biệt khi tháng Ba thường mang yếu tố mùa vụ thuận lợi cho các hoạt động tài chính.

Hiện tại, mặt bằng định giá của nhiều nhóm cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn sau đợt sụt giảm vừa qua. Cùng với đó, triển vọng về kết quả kinh doanh quý 1 đang dần lộ diện với nhiều dự báo khả quan. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã tự tin đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ 20% đến 30% cho cả năm 2026, tạo ra sức hút lớn đối với dòng tiền đầu tư dài hạn. Đây chính là yếu tố then chốt giúp thị trường không chỉ phục hồi về mặt điểm số mà còn cải thiện về mặt chất lượng giao dịch.

Một trong những chất xúc tác quan trọng nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn chính là câu chuyện nâng hạng thị trường. Theo SSI, Tổ chức FTSE dự kiến sẽ công bố quyết định quan trọng vào ngày 7/4/2026 với khả năng cao Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi từ tháng 9 năm nay. Nếu kịch bản này xảy ra, một lượng vốn ngoại lớn mạnh từ các quỹ đầu tư chỉ số sẽ đổ vào thị trường, tập trung chủ yếu vào các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao (như VIC, HPG, FPT, VHM và VCB).

Tuy nhiên, nhóm phân tích của SSI cũng nhấn mạnh thị trường chứng khoán vẫn phải đối mặt với một số rủi ro ngắn hạn, bao gồm áp lực thanh khoản và việc chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán và mặt bằng lãi suất có xu hướng thu hẹp./.

