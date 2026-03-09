VN-Index “bốc hơi” hơn 114 điểm từ cú sốc địa chính trị và thị trường năng lượng

Sáng ngày 9/3, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch lịch sử. Thị trường tạm thời đóng cửa, chỉ số VN-Index rơi tự do hơn 114 điểm dưới áp lực bán tháo cực đoan.

Sự cộng hưởng giữa căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran, giá dầu tăng phi mã và đà rút vốn của khối ngoại đang đặt thị trường vào trạng thái rủi ro ngắn hạn cao độ. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô biến động, các chuyên gia vẫn nhìn thấy những điểm sáng từ sự linh hoạt trong điều hành chính sách và cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

"Cơn lốc” quét sạch thành quả tăng trưởng

Thị trường mở cửa chào tuần mới trong tâm thế hoảng loạn bao trùm. Ngay từ đợt giao dịch buổi sáng, sắc đỏ và xanh lơ (giảm sàn) đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng điện tử.

Tạm đóng cửa phiên sáng, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục 114,4 điểm, lùi về mốc 1.653,44 điểm. Cùng với đó, HNX-Index cũng đánh mất 19,23 điểm, rơi xuống 234,41 điểm và UpCoM-Index giảm 8,35 điểm, đóng cửa tại 118,5 điểm.

Thanh khoản thị trường đẩy lên mức cao với gần 1.020 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch hơn 29.291 tỷ đồng. Thống kê thị trường cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của bên bán với 802 mã giảm giá, trong đó có tới 313 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có vỏn vẹn 69 mã giữ được sắc xanh.

Top 10 cổ phiếu chi phối đến đà lao dốc của VN-Index là VIC, VCB, VHM, BID, CTG, GAS, TCB, MBB, VPB và HPG khi lấy đi hơn 56 điểm của chỉ số chung.

Hiện, nhóm ngành dịch vụ viễn thông chịu thiệt hại nặng nhất khi mất 14,24% giá trị vốn hóa, theo sau là nhóm vận tải, dịch vụ tài chính và y tế với mức giảm từ 7-9%.

Xung đột Mỹ - Iran và áp lực lạm phát từ giá dầu

Phân tích về nguyên nhân sâu xa của đợt điều chỉnh này, ông Phạm Tuyến, Giám đốc Môi giới Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, cho rằng thị trường đang phản ứng thái quá trước những bất ổn tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy khu vực này vào tình trạng bất ổn, khiến giá dầu thế giới tăng vọt qua mốc 115 USD/thùng. Giới đầu tư lo ngại về việc đứt gãy nguồn cung có thể sớm đẩy mặt hàng này cán mốc 120 USD.

Đối với Việt Nam, ông Tuyến cho rằng nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư hiện nay chính là lạm phát. Khi giá dầu tăng, chi phí đầu vào của hầu hết các ngành dịch vụ, hàng hóa sẽ bị đội lên, trực tiếp bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Tuyến vẫn tin tưởng về sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, cùng sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sở hữu nội lực tốt. Đây có thể xem là cú điều chỉnh cần thiết đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn khi định giá cổ phiếu về mức hấp dẫn.

Về thị trường năng lượng, ông Lê Nguyễn Nhật Chuyên, Phòng Phân tích, Công ty Maybank Investment Bank, chỉ ra những biến số rủi ro tại eo biển Hormuz – nơi lưu lượng tàu chở dầu đã giảm tới 95%. Việc giá dầu WTI tăng mạnh, xóa bỏ mức chiết khấu truyền thống so với dầu Brent, cho thấy sự méo mó nghiêm trọng của thị trường năng lượng toàn cầu. Tại thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã phải điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tăng thêm 20% (RON 95 tăng khoảng 5.000 đồng/lít).

Theo ông Chuyên, phản ứng chính sách nhanh chóng này sẽ giúp giá trong nước bám sát chi phí thực tế, hạn chế tình trạng găm hàng. Tuy nhiên, việc 60% sản phẩm xăng dầu tinh chế của Việt Nam phụ thuộc vào nguồn dầu thô Trung Đông sẽ khiến áp lực lên chuỗi cung ứng ngắn hạn là rất đáng kể.

“Việc Chính phủ cho phép quyền ưu tiên mua dầu từ các nhà thầu nội địa theo Luật Dầu khí 2022 sẽ đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu như BSR. Với lợi thế 70% nguồn dầu thô đầu vào được khai thác trong nước, BSR có vị thế tốt hơn để giảm bớt rủi ro gián đoạn nguồn cung so với các đơn vị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, như Nghi Sơn,” ông Chuyên nói.

Tuy nhiên, biến số khác gây áp lực không nhỏ lên tâm lý thị trường là đà bán tháo của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia Phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, dù chỉ còn khoảng một tháng nữa là kỳ xét duyệt nâng hạng thị trường của FTSE Russell diễn ra, nhưng khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng mạnh mẽ với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng trong tuần qua.

“VN-Index hầu như đã xóa sạch toàn bộ thành quả của nhịp tăng giai đoạn trước Tết. Ngay cả những nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ giá dầu (như hóa chất, dầu khí) cũng bắt đầu điều chỉnh khi đà tăng trước đó có phần thái quá. Xu hướng giảm nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong đầu tuần này,” ông Phong dự báo.

Bên cạnh đó, ông Phong cảnh báo dù giá dầu đang leo thang nhưng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc có sự can thiệp từ Mỹ vào thị trường tương lai để tránh khủng hoảng năng lượng. Điều này tạo ra rủi ro “đảo chiều kép” cho những nhà đầu tư ngắn hạn đang cố gắng đầu cơ theo giá hàng hóa./.

