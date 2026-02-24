Chứng khoán ngày 24/2: Nhóm dầu khí tỏa sáng, VN-Index tăng gần 7,5 điểm

Dòng tiền cải thiện mạnh trong phiên 24/2 giúp thị trường duy trì sắc xanh, với tâm điểm là nhóm dầu khí và nguyên vật liệu. Thanh khoản vọt lên mức cao hơn trung bình tháng, khối ngoại quay lại mua ròng.

Phiên giao dịch ngày 24/2 khép lại tích cực khi VN-Index tăng gần 7,5 điểm lên 1.867 điểm; HNX-Index cũng nhích gần 1 điểm, đạt 262,72 điểm. Đà tăng được củng cố về cuối phiên trong bối cảnh lực cầu duy trì ổn định.

Nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, nổi bật là dầu khí, chứng khoán và nguyên vật liệu. BSR, PLX, TCX, VPX, HPG, GEL góp mặt trong top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index. Ngược lại, nhóm ngân hàng gây áp lực khi VCB, CTG, BID, SHB khiến chỉ số mất hơn 4 điểm.

Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm dầu khí. BSR tăng trần từ sớm, nối dài chuỗi tăng mạnh trong hai tháng gần đây. Từ vùng 14.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 12/2025, thị giá BSR đã lên 28.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gấp đôi. Cùng chiều, PLX, PVD, PVT, PSB đồng loạt đi lên, cho thấy dòng tiền tập trung rõ rệt vào nhóm này.

Ở nhóm nguyên vật liệu, DGC và GEL tăng trần. Cổ phiếu phân bón bứt phá khi DPM, DCM, LAS tăng 4 - 5%. Nhóm thép duy trì sắc xanh tại HPG, NKC, VGS, HSG, góp phần củng cố đà tăng chung.

Cổ phiếu vận tải giao dịch sôi động với GMD, HAH bật tăng mạnh; MVN, PHP, SGP, PDN, VOS, CTI cũng hưởng ứng. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa khi VSC, TMS, PAP, TOS giảm điểm.

Nhóm chứng khoán có phiên giao dịch tích cực với sắc xanh lan tỏa. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng diễn biến trái chiều, xanh đỏ đan xen. Đáng chú ý, nhóm công nghệ thông tin trở thành lực cản khi FPT, CMG, ELC, ITD đồng loạt điều chỉnh.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 35.000 tỷ đồng; trong đó, sàn HOSE đóng góp hơn 32.000 tỷ đồng, cao hơn 16% so với mức trung bình một tháng trở lại đây. Khối ngoại mua ròng gần 190 tỷ đồng; HPG được mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi FPT bị bán ròng gần 1.450 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 24/2 cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm ngành mang tính chu kỳ và hưởng lợi từ kỳ vọng tăng trưởng, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn là đặc trưng chính của thị trường./.

