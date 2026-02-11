Chứng khoán Âu-Mỹ thận trọng trước dữ liệu kinh tế kém khả quan

Chứng khoán thế giới không có định hướng rõ ràng trong phiên 10/2, khi giới đầu tư đánh giá các báo cáo thu nhập doanh nghiệp trái chiều và triển vọng ngành công nghệ.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau khi dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ tháng 12/2025 thấp hơn mức kỳ vọng, làm gia tăng lo ngại về 'sức khỏe' nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,1% lên 50.188,14 điểm, ghi dấu mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ ba liên tiếp.

Ngược lại, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 6.941,81 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,6% xuống 23.102,48 điểm.

Thị trường châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,1% lên 8.327,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,3% xuống 10.353,84 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) mất 0,1% xuống 24.987,85 điểm.

Giới chuyên gia nhận định đây là một tuần quan trọng đối với các dữ liệu kinh tế về tiêu dùng, việc làm và lạm phát, nhưng nhìn chung diễn biến thị trường cho đến nay vẫn gây thất vọng.

Họ lưu ý rằng biến động đã quay trở lại Phố Wall nhưng không ảnh hưởng đồng đều: trong khi các tài sản số, kim loại quý và nhóm công nghệ phần mềm bị tác động mạnh, các lĩnh vực khác vẫn duy trì đà ổn định.

Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý về báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11/2 (giờ địa phương) cùng các dữ liệu lạm phát vào cuối tuần.

Giới quan sát cho rằng diễn biến tuần qua làm nổi bật thực tế về sự phân hóa giữa các công ty hưởng lợi và thua lỗ từ làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh sự lo ngại của nhà đầu tư về thời điểm thực tế có thể thu được lợi nhuận từ các khoản chi khổng lồ vào lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, khép phiên 10/2, chỉ số VN-Index giảm 0,79 điểm (0,05%) xuống 1.754,03 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 2,24% (0,87%) xuống 253,77 điểm./.

