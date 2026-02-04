Chứng khoán Mỹ giảm sâu trước lo ngại gia tăng cạnh tranh lĩnh vực phần mềm

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch 3/2 với mức giảm mạnh, khi nhà đầu tư lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra làn sóng cạnh tranh mới đối với các doanh nghiệp phần mềm.

Tâm lý thận trọng càng gia tăng trước thềm đợt công bố báo cáo tài chính hàng quý của hai “ông lớn” công nghệ là Alphabet và Amazon, dự kiến diễn ra vào giữa tuần này.

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, xuống 6.917,81 điểm. Nasdaq mất 1,43%, còn 23.255,19 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,34%, xuống 49.240,99 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhóm phần mềm và dịch vụ giảm 3,8%, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Giá cổ phiếu của các “đại gia” trong lĩnh vực AI như Nvidia và Microsoft đều giảm gần 3% phiên này.

Cổ phiếu Alphabet mất 1,2% trước khi công bố kết quả kinh doanh vào ngày 4/2 (giờ Mỹ), trong khi Amazon giảm 1,8% trước báo cáo dự kiến công bố vào 5/2.

Sự chú ý của thị trường trong phiên 3/2 tập trung vào các công ty công nghệ có nguy cơ đối mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt hơn và biên lợi nhuận suy giảm do AI. Một trong những yếu tố làm dấy lên lo ngại này là việc Anthropic ra mắt công cụ pháp lý dành cho chatbot AI Claude.

Các cổ phiếu Salesforce, Datadog và Adobe đồng loạt giảm khoảng 7%; cổ phiếu Synopsys và Atlassian mất khoảng 8%; trong khi cổ phiếu Intuit lao dốc tới 11%.

Nhóm cổ phiếu y tế cũng chịu áp lực sau khi hãng dược Novo Nordisk - nhà sản xuất thuốc giảm cân Wegovy - cảnh báo doanh số cả năm có thể giảm mạnh. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty này lao dốc gần 15%. Đối thủ Eli Lilly giảm 3,9%, trong khi Structure Therapeutics - một doanh nghiệp phát triển thuốc điều trị béo phì - mất 6,75%.

Ở chiều ngược lại, giá cổ phiếu của Walmart tăng khoảng 3%, trở thành nhà bán lẻ truyền thống đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ LSEG, trong tuần này sẽ có khoảng 1/4 số doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty trong quý 4/2025 tăng gần 11%, cao hơn mức ước tính khoảng 9% đưa ra hồi đầu tháng 1/2026.

Tại Việt Nam, chốt phiên 3/2, chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,40 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,79 điểm (1,84%) lên 265,18 điểm./.

Cổ phiếu Apple tăng vọt, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc Dù có những mã cổ phiếu giảm điểm riêng lẻ, các chiến lược gia tại Deutsche Bank nhấn mạnh rằng lợi nhuận tổng thể của các doanh nghiệp Mỹ đang trên đà đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 4 năm qua.