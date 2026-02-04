Kinh tế

Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ giảm sâu trước lo ngại gia tăng cạnh tranh lĩnh vực phần mềm

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, xuống 6.917,81 điểm. Nasdaq mất 1,43%, còn 23.255,19 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,34%, xuống 49.240,99 điểm.

Minh Trang
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch 3/2 với mức giảm mạnh, khi nhà đầu tư lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra làn sóng cạnh tranh mới đối với các doanh nghiệp phần mềm.

Tâm lý thận trọng càng gia tăng trước thềm đợt công bố báo cáo tài chính hàng quý của hai “ông lớn” công nghệ là Alphabet và Amazon, dự kiến diễn ra vào giữa tuần này.

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, xuống 6.917,81 điểm. Nasdaq mất 1,43%, còn 23.255,19 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,34%, xuống 49.240,99 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhóm phần mềm và dịch vụ giảm 3,8%, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Giá cổ phiếu của các “đại gia” trong lĩnh vực AI như Nvidia và Microsoft đều giảm gần 3% phiên này.

Cổ phiếu Alphabet mất 1,2% trước khi công bố kết quả kinh doanh vào ngày 4/2 (giờ Mỹ), trong khi Amazon giảm 1,8% trước báo cáo dự kiến công bố vào 5/2.

Sự chú ý của thị trường trong phiên 3/2 tập trung vào các công ty công nghệ có nguy cơ đối mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt hơn và biên lợi nhuận suy giảm do AI. Một trong những yếu tố làm dấy lên lo ngại này là việc Anthropic ra mắt công cụ pháp lý dành cho chatbot AI Claude.

Các cổ phiếu Salesforce, Datadog và Adobe đồng loạt giảm khoảng 7%; cổ phiếu Synopsys và Atlassian mất khoảng 8%; trong khi cổ phiếu Intuit lao dốc tới 11%.

Nhóm cổ phiếu y tế cũng chịu áp lực sau khi hãng dược Novo Nordisk - nhà sản xuất thuốc giảm cân Wegovy - cảnh báo doanh số cả năm có thể giảm mạnh. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty này lao dốc gần 15%. Đối thủ Eli Lilly giảm 3,9%, trong khi Structure Therapeutics - một doanh nghiệp phát triển thuốc điều trị béo phì - mất 6,75%.

Ở chiều ngược lại, giá cổ phiếu của Walmart tăng khoảng 3%, trở thành nhà bán lẻ truyền thống đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ LSEG, trong tuần này sẽ có khoảng 1/4 số doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty trong quý 4/2025 tăng gần 11%, cao hơn mức ước tính khoảng 9% đưa ra hồi đầu tháng 1/2026.

Tại Việt Nam, chốt phiên 3/2, chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,40 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,79 điểm (1,84%) lên 265,18 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chứng khoán Mỹ #Lĩnh vực phần mềm #Trí tuệ nhân tạo Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt lập kỷ lục

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đóng cửa ở mức cao kỷ lục 54.720,66 điểm, sau khi tăng 2.065,48 điểm. Đây là mức tăng điểm trong ngày lớn thứ năm trong lịch sử sàn giao dịch này.

(Nguồn: Investing.com)

VN-Index quanh mốc 1.880 điểm, thanh khoản yếu

Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm xuống 1.878,93 điểm; HNX-Index giảm 0,78% xuống 256,41 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm, 284 mã tăng và 893 mã đứng giá.