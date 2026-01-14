Chứng khoán Mỹ rời khỏi mức cao kỷ lục, ba chỉ số chính chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã giảm điểm trong phiên ngày 13/1, rời khỏi các mức đỉnh kỷ lục thiết lập trước đó do kết quả kinh doanh trái chiều của các ngân hàng.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 49.191,99 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống 6.963,74 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống 23.709,87 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London (Vương quốc Anh) đi ngang ở mức 10.137,35 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 8.347,20 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 25.420,66 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones dẫn đầu đà giảm, do ảnh hưởng giá cổ phiếu của JPMorgan Chase sụt giảm hơn 4%.

Trước đó, cả Dow Jones và S&P 500 đều đã xác lập mức cao kỷ lục trong phiên đầu tuần.

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn "kiên cường." Tuy nhiên, kết quả kinh doanh mảng ngân hàng đầu tư của “ông lớn” này không như kỳ vọng, đồng thời các nhà phân tích cũng đặt dấu hỏi về kế hoạch chi tiêu vốn lớn của JP Morgan.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và các công ty phát hành thẻ tín dụng đã chịu áp lực lớn từ đề xuất gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Đây là một trong nhiều tuyên bố gây bất ngờ cho thị trường của ông Trump thời gian qua.

Ông Pat Donlon, chuyên gia tại công ty ủy thác tài chính Fiduciary Trust Company, nhận định thị trường đang bị mất phương hướng trước các phát ngôn của Tổng thống Trump.

Ông cho hay tình trạng hiện nay giống như thời điểm tháng 4/2025 khi các thông báo về thuế quan gây ra những biến động mạnh, khiến nhà đầu tư phải liên tục dõi theo các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2025 tăng 2,7%, khớp với dự báo của giới chuyên gia. Báo cáo này tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, thông tin tích cực này không đủ sức kéo thị trường thoát khỏi xu hướng giảm điểm khi phiên giao dịch diễn ra.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 8,97 điểm (0,43%) lên 2.089,21 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm./.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp căng thẳng quanh Fed Việc chỉ số S&P 500 và Dow Jones xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới cho thấy giới đầu tư phần nào đã “bình tĩnh” trở lại trước những lo ngại xoay quanh nguy cơ điều tra hình sự Chủ tịch Fed.