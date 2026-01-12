Đầu tư công tăng tốc năm 2026: Lực đẩy cho thị trường chứng khoán

Năm 2026 được xác định là năm cao điểm của đầu tư công khi tổng vốn ngân sách nhà nước dự kiến lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thiết lập mức mới và dòng tiền trên thị trường chứng khoán có xu hướng chọn lọc hơn, đầu tư công đang nổi lên như trụ cột chính sách quan trọng, tạo lực đẩy cho nhiều nhóm ngành và cổ phiếu niêm yết.

Theo kế hoạch được Chính phủ giao, vốn đầu tư công năm 2026 dành cho các bộ, cơ quan Trung ương lên tới gần 995.350 tỷ đồng. Tính đến ngày 7/1, các bộ, ngành và địa phương đã phân bổ chi tiết hơn 85,6% kế hoạch vốn, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm.

Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi hàng loạt luật liên quan đến đầu tư công và xây dựng, Chính phủ kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng.

Dòng vốn đầu tư công trong năm 2026 được dự báo tập trung vào các dự án hạ tầng lớn như sân bay Long Thành giai đoạn 1, tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng-Lào Cai, tuyến Bến Thành-Cần Giờ, các dự án cao tốc Bắc-Nam, và hệ thống vành đai đô thị. Đây được xem là động lực trực tiếp thúc đẩy hoạt động của nhóm doanh nghiệp xây dựng, hạ tầng và vật liệu xây dựng.

Theo đánh giá của Theo Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - (KBSV), cổ phiếu nhóm xây dựng dân dụng và hạ tầng được kỳ vọng giao dịch tích cực trong năm 2026 nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản nhà ở và động lực mạnh mẽ từ đầu tư công.

Các nhà thầu có kinh nghiệm thi công dự án quy mô lớn như Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG), Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) được đánh giá hưởng lợi nhờ backlog (đơn hàng tồn đọng) duy trì ở mức cao và tiến độ giải ngân cải thiện. Tuy nhiên, triển vọng cụ thể của từng doanh nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng trúng thầu và tiến độ triển khai thực tế.

Về định giá, CTD của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons và HHV hiện đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) cao hơn trung bình 5 năm, phản ánh phần nào kỳ vọng phục hồi của mảng xây dựng dân dụng và đầu tư BOT. Điều này khiến dư địa tăng giá ngắn hạn của nhóm cổ phiếu này trở nên hạn chế hơn.

Ngược lại, VCG vẫn được KBSV đánh giá ở vùng giá tương đối hấp dẫn khi giao dịch dưới mức P/B trung bình 5 năm. Tính đến cuối quý 3 năm 2025, backlog của doanh nghiệp này đạt gần 30.000 tỷ đồng, tạo nền tảng doanh thu ổn định trong các năm tới.



Bên cạnh hạ tầng giao thông, mảng xây lắp điện nổi lên như điểm sáng trong chu kỳ đầu tư công mới. Việc Chính phủ đẩy mạnh hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII với tổng vốn đầu tư lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 18,1 tỷ USD được kỳ vọng mang lại nguồn việc dồi dào cho các doanh nghiệp trong ngành.

Kế hoạch xây mới gần 13.000 km đường dây 500 kV và 15.300 km đường dây 220 kV không chỉ phục vụ an ninh năng lượng, mà còn tạo dư địa tăng trưởng ổn định cho các doanh nghiệp xây lắp điện có năng lực thi công dự án lớn và yêu cầu kỹ thuật cao như Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1).

Với backlog hơn 8.000 tỷ đồng tính đến cuối quý 3 năm 2025 và khả năng tiếp tục trúng thầu các dự án lớn, PC1 được đánh giá có triển vọng tích cực trong cả ngắn và trung hạn.

Ở góc độ vĩ mô, các chuyên gia cho rằng năng lượng, bao gồm điện, dầu khí và năng lượng tái tạo là những nhóm ngành mang tính nền tảng, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), nhu cầu đầu tư hạ tầng và xây dựng dân dụng tăng mạnh sẽ kéo theo sự phục hồi của nhóm vật liệu xây dựng. Lợi nhuận ngành này được dự báo tăng trưởng khoảng 35% trong năm 2026, chủ yếu nhờ đóng góp của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động, cùng với sự cải thiện của các doanh nghiệp thép khác như Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) khi dịch chuyển trọng tâm về thị trường nội địa.

Trong khi đó, ngân hàng dù chịu áp lực biên lãi ròng (NIM) trong ngắn hạn, vẫn được đánh giá là kênh dẫn vốn chủ lực cho đầu tư công, doanh nghiệp và tiêu dùng. MBS dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2026 tăng khoảng 21%, với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng và vai trò dẫn dắt của các ngân hàng lớn.

Theo MBS, VN-Index năm 2026 nhiều khả năng vận động chủ yếu dựa trên tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, thay vì mở rộng định giá. Với kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng 16-17%, VN-Index được dự báo đạt 1.670-1.750 điểm vào cuối năm, trong khi nửa đầu năm có thể hưởng lợi từ hiệu ứng “tin tốt đầu năm” và kỳ vọng từ việc nâng hạng thị trường.

Trong bối cảnh đó, đầu tư công, ngân hàng, năng lượng và nhóm cổ phiếu xuất khẩu đang ở vùng định giá thấp được các chuyên gia đánh giá là những trụ cột có khả năng thu hút dòng tiền trong năm 2026.

Quy mô vốn đầu tư công lên tới 1,08 triệu tỷ đồng cùng quyết tâm chấm dứt đầu tư dàn trải đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trên thị trường chứng khoán, cơ hội không nằm ở việc chạy theo chỉ số, mà ở khả năng chọn lọc các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, có backlog lớn, năng lực thi công đã được kiểm chứng và định giá vẫn còn dư địa tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030./.

Chứng khoán thế giới lập đỉnh lịch sử bất chấp dữ liệu việc làm trái chiều Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 49.504,07 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 6.966,28 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,8%, đạt 23.671,35 điểm.