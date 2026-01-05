Giới đầu tư Phố Wall kỳ vọng cổ phiếu Amazon tăng 50% vào năm 2026

Cổ phiếu Amazon được dự báo có hiệu quả thấp nhất trong nhóm “Magnificent Seven” (nhóm bảy công ty công nghệ lớn của Mỹ có vốn hóa lớn). Tuy nhiên, giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì niềm tin vào Amazon, trong đó một số tổ chức còn đưa cổ phiếu này vào danh sách lựa chọn hàng đầu cho năm 2026.

Chuyên gia phân tích công nghệ Mark Mahaney của Evercore ISI dự báo cổ phiếu Amazon có thể tăng khoảng 50% và đưa mã này vào nhóm lựa chọn hàng đầu.

Ông Mahaney cho rằng các yếu tố hỗ trợ đang dần rõ nét: tăng trưởng của Amazon Web Services đang trên đà cải thiện, nhu cầu chip AI Trainium mạnh mẽ, doanh thu quảng cáo tiếp tục tăng mạnh và dịch vụ Alexa+ được mở rộng.

Chuyên gia này cho rằng Amazon về cơ bản vẫn là doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, chất lượng cao, với tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) hằng năm khoảng 25%.

Tập đoàn duy trì mức tăng doanh thu hai chữ số ổn định, lợi nhuận hoạt động tiếp tục mở rộng và dòng tiền tự do có khả năng tăng mạnh trong vòng 24 tháng tới.

Chuyên gia phân tích Doug Anmuth của JPMorgan cũng đưa ra quan điểm lạc quan tương tự, song dự báo mức tăng giá cổ phiếu thận trọng hơn, khoảng 30%. Ông Anmuth lưu ý thỏa thuận cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trị giá 38 tỷ USD trong thời hạn bảy năm giữa Amazon và OpenAI có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Ông Anmuth cho rằng Amazon là doanh nghiệp vốn hóa siêu lớn, đa dạng hóa vượt trội cả về doanh thu và lợi nhuận. Ông nhận định mặc dù tâm lý thị trường còn trái chiều, nhưng công ty vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng và định giá hiện tại được xem là hấp dẫn./.