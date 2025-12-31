Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng 41%

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với nhiều biến động mạnh nhưng đầy ấn tượng, khi chỉ số và thanh khoản đều ghi nhận những cột mốc lịch sử, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền và niềm tin nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, VN-Index tăng 17,59 điểm lên 1.784,49 điểm, qua đó tăng gần 518 điểm so với đầu năm, tương đương mức tăng xấp xỉ 41%.

Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 704,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 22.350 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 134 mã tăng, 185 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,73 điểm xuống 248,77 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 59,1 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 1.295,6 tỷ đồng. UPCOM-Index tăng nhẹ 0,22 điểm lên 120,97 điểm, thanh khoản đạt hơn 40,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 650,4 tỷ đồng.

Trong phiên cuối năm, VN-Index có thời điểm tăng gần 21 điểm, tuy nhiên áp lực bán gia tăng về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản, khiến đà tăng thu hẹp. VIC và VHM giảm bớt mức tăng, trong khi NLG, NVL bất ngờ đảo chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu trụ cột tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường; trong đó, VHM tăng 5,53%, VIC tăng 4,05%, VRE tăng 2,59%, DGC tăng 5,06%, HDB tăng 6,26% và VPL tăng 3,52%.

Sự tích cực cũng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu viễn thông với FOX tăng 2,25%, ABC tăng 1,83%, MFS tăng 1,13% và VGI tăng 1,29%. Ngược lại, nhóm dầu khí và phần lớn cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ chịu áp lực điều chỉnh. Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh - đỏ đan xen.

Thanh khoản HOSE tăng 8% so với phiên liền trước nhưng vẫn ở mức thấp so với bình quân tháng 12. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng 694 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào các mã STB, VPL, MWG, MBB, CTG…, trong khi bán ròng HDB, LPB, VPX, VIX và VCG. Hoạt động mua ròng xuất hiện với tần suất dày hơn cho thấy tâm lý nhà đầu tư nước ngoài đã bớt tiêu cực so với giai đoạn trước.

Xét cả năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có thời điểm VN-Index rơi sâu về vùng 1.094 điểm do cú sốc thuế quan, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục, liên tiếp chinh phục các đỉnh lịch sử mới và kết năm với mức tăng ấn tượng 517,71 điểm.

VIC và VHM đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của VN-Index trong năm 2025; nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VPB, TCB, GEE, CTG, VJC cũng đóng góp tích cực. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB, DGC, VCK, VPX là những mã tác động tiêu cực lên VN-Index.

Theo thống kê của Maybank Investment Bank, giai đoạn 2012–2025 cho thấy thị trường thường diễn biến tích cực trong tháng 1 với mức sinh lời trung bình khoảng 4,4%, sau đó giảm dần trong tháng 2 và tháng 3.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thường có xu hướng vận động đồng pha với chỉ số và ghi nhận mức tăng cao trong hai tháng đầu năm, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thường bứt phá muộn hơn nhưng đi kèm biên độ dao động lớn và rủi ro cao hơn.

Điều này cho thấy cơ hội đầu năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nghiêng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã dẫn dắt thị trường./.

