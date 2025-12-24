Thị trường giằng co, VN-Index rung lắc quanh mốc tham chiếu

Thị trường chứng khoán tiếp tục trạng thái giằng co khi VN-Index rung lắc quanh mốc tham chiếu trong suốt phiên sáng.

Cuối phiên sáng 24/12, VN-Index dừng tại 1.771,42 điểm, HNX-Index đạt 255,18 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 334 mã giảm, trong khi có 277 mã tăng.

Trong nhóm cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index, VHM là mã hỗ trợ tích cực nhất, theo sau là GEE và LPB.

Ở chiều ngược lại, VIC gây áp lực lớn nhất lên chỉ số.Diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối thị trường, các nhóm ngành biến động trong biên độ hẹp.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất, chủ yếu do sự điều chỉnh sâu của nhiều cổ phiếu như VPL giảm 2,82%, FRT giảm 1,29%, TCM giảm 1,12% và HTM giảm 13,33%.

Các nhóm vốn hóa lớn như bất động sản và công nghiệp cũng tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung khi nhiều mã giảm điểm, gồm VIC giảm 1,59%, VRE giảm 1,31%, KSF giảm 1,62%, BCM giảm 1,47%, PDR giảm 1,24%, TAL giảm 2,18%; ACV giảm 1,16%, VJC giảm 2,42%, GEX giảm 1,24% và BMP giảm 3,28%.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng thu hút lực cầu tốt như VHM tăng 4,79%, CEO tăng 1,33%, DIG tăng 0,83%, VPI tăng 0,83%; GEE tăng 6,93%, MVN tăng 2,17% và SJG tăng 8,65%.

Ở chiều tích cực, chỉ số ngành tài chính tạm thời dẫn đầu thị trường nhờ giao dịch khởi sắc tại nhóm ngân hàng, với SHB tăng 3,68%, STB tăng 2,68%, MBB tăng 1%, VIB tăng 1,69% và LPB tăng 3,47%.

Trong khi đó, các cổ phiếu bảo hiểm và chứng khoán vẫn chủ yếu chịu áp lực giảm điểm.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với giá trị 21,94 tỷ đồng trên cả ba sàn. Lực bán tập trung chủ yếu ở DGC và VIC, mỗi mã khoảng 93 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, MBB dẫn đầu với 84,92 tỷ đồng, tiếp theo là STB với 73,9 tỷ đồng./.

