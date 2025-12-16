Chứng khoán ngày 16/12: Dòng tiền vào mạnh, VN-Index tăng hơn 33 điểm

Sau diễn biến trầm lắng trong phiên sáng, thị trường chứng khoán đảo chiều tích cực trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng rõ rệt. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí đóng cửa ở mức giá trần.

Kết thúc phiên 16/12, VN-Index tăng 33,17 điểm, tương đương 2,02%, lên sát mốc 1.680 điểm. HNX-Index cũng tăng gần 6 điểm, chốt tại 255 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên mua với hơn 490 mã tăng giá; trong đó có hơn 30 mã tăng trần, trong khi số mã giảm chỉ hơn 200. Sắc tím xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, ở nhóm tài chính có HDB, VND, EIB tăng trần; nhóm công nghiệp ghi nhận GEX, CII, SHI; nhóm bất động sản có CEO; nhóm dầu khí nổi bật với BSR và PVD tăng hết biên độ.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tăng mạnh từ 5-6% như SSI, VIX, SHS, MWG, DXG, TCH. VPL tăng trần trong phiên chiều, cùng với VHM tăng 2,7%, trở thành hai đại diện của nhóm Vingroup nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản tăng mạnh. Riêng rổ VN30 ghi nhận 26 mã tăng giá, chỉ còn 2 mã đứng giá và 2 mã giảm. MWG tăng hơn 5,5% khi kết phiên.

Thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể, thanh khoản trên HOSE đạt hơn 24.450,6 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 126 tỷ đồng, tập trung tại VIC, VCB và DGC; ở chiều ngược lại, TCX và MWG được mua ròng.

Phiên tăng mạnh diễn ra sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, giúp VN-Index lấy lại hơn 33 điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn điều chỉnh sâu, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã đã giảm mạnh trước đó.

Tuy vậy, thị trường có thể còn xuất hiện những nhịp rung lắc trong ngắn hạn. Trong bối cảnh VN-Index tiệm cận vùng điểm số cao, diễn biến của thanh khoản và khả năng duy trì sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu trụ sẽ là yếu tố quyết định xu hướng các phiên tới./.

Chứng khoán cân bằng trở lại, VN-Index xanh nhẹ cuối phiên sáng Thị trường chứng khoán sáng 15/12 ghi nhận trạng thái cân bằng trở lại khi lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu đầu ngành, giúp VN-Index hồi phục nhẹ và tạm thời thoát khỏi áp lực giảm mạnh.