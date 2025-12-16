Chứng khoán châu Á giảm do lo tâm lý chờ đợi dữ liệu quan trọng từ Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm phiên sáng 16/12 theo đà của Phố Wall khi các nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát tại Mỹ.

Tâm lý thị trường đang bị ảnh hưởng bởi lo ngại về khả năng tồn tại của bong bóng công nghệ.

Vào khoảng 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), các chỉ số chủ chốt như Nikkei 225 tại Tokyo giảm 1,3% xuống 49.523,56 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,7% xuống 25.205,57 điểm, và Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm 1,1% xuống 3.825 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul và Đài Bắc giảm hơn 1%, trong khi Sydney, Singapore và Jakarta cũng giảm điểm.

Sau đà tăng trưởng mạnh từ nhóm cổ phiếu công nghệ, các nhà giao dịch trở nên thận trọng khi cân nhắc khối vốn khổng lồ đổ vào trí tuệ nhân tạo (AI) và những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng hạ lãi suất.

Tất cả sự chú ý đang hướng về việc Mỹ công bố dữ liệu việc làm tháng 11/2025 và số liệu bổ sung cho tháng 10/2025 trong ngày 16/12, tiếp theo đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 18/12.

Các quan chức Fed sẽ xem xét kỹ lưỡng các số liệu này để định hướng kế hoạch điều chỉnh chi phí vay khi tranh luận về việc có nên tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 1/2026 hay không.

Chuyên gia Matt Weller, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại City Index, cho biết Fed gần như bỏ lỡ báo cáo việc làm tháng 10/2025 vì thiếu dữ liệu khảo sát và sẽ xem xét kỹ số liệu tháng 11/2025 khi định hướng chính sách tiền tệ đến đầu năm 2026.

Ông cũng lưu ý rằng các nhà giao dịch hiện chỉ tính khả năng giảm lãi suất thêm vào tháng 1/2026 khoảng 25%, nên phản ứng của thị trường có thể hạn chế, trừ khi thị trường lao động xấu đi đáng kể.

Do khả năng giảm lãi suất còn hạn chế, các nhà giao dịch cổ phiếu tạm thời chuyển sang trạng thái bán ra.

Lo ngại về lĩnh vực công nghệ tiếp tục kìm hãm tâm lý thị trường, khi các cảnh báo về bong bóng AI đi kèm với kết quả kinh doanh thất vọng tuần trước từ Oracle và Broadcom. Việc hàng trăm tỷ USD đầu tư vào AI có thể mất thời gian để sinh lời, mà nếu sinh lời được thì cũng gây áp lực cho toàn thị trường.

Chuyên gia Michael Brown của Pepperstone cho biết tâm lý lo ngại về AI tái xuất hiện trong các phiên gần đây, một phần do Broadcom không đưa ra được hướng dẫn cụ thể cho quý sắp tới, và một phần do các báo cáo về việc xây dựng trung tâm dữ liệu của Oracle có thể bị trì hoãn. Ông cũng nhận định mối lo ngại về chi tiêu vốn vay nợ, đặc biệt từ Oracle, nhiều khả năng vẫn duy trì nhưng không gây hoảng loạn thị trường.

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 30 phút, chỉ số VN-Index giảm 7,90 điểm (0,48%) xuống 1.638,11 điểm, HNX-Index tăng 0,08 điểm (0,03%) lên 249,45 điểm./.

