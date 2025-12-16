Kinh tế

Chứng khoán

Sắc đỏ chiếm ưu thế, thị trường chứng khoán Việt Nam thiếu động lực phục hồi

Chốt phiên sáng 16/12, VN-Index giảm 7,9 điểm xuống 1.638,11 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 280,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 8.655,2 tỷ đồng.

Văn Giáp
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng 16/12 khi tâm lý thận trọng bao trùm, khiến dòng tiền dè dặt và thị trường thiếu động lực phục hồi.

Chốt phiên sáng 16/12, VN-Index giảm 7,9 điểm xuống 1.638,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 280,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 8.655,2 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 89 mã tăng giá, 196 mã giảm giá và 59 mã đứng giá, cho thấy áp lực bán vẫn lấn át.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng nhẹ 0,08 điểm lên 249,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 557,3 tỷ đồng. Tuy vậy, số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế với 86 mã, trong khi chỉ có 19 mã tăng và 52 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,26 điểm xuống 118,29 điểm. Thanh khoản đạt hơn 16 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 273,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 79 mã đứng giá.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ; nhiều mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, KDH... đều giảm giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng - trụ cột của thị trường cũng giao dịch kém tích cực khi phần lớn các mã cùng giảm điểm. Nhóm chứng khoán diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế.

Ở nhóm bảo hiểm, chỉ còn PVI giữ được đà tăng, trong khi hàng loạt mã như MIG, BIC, VNR, PRE, BMI, BVH đều giao dịch trong sắc đỏ. Các nhóm viễn thông và công nghệ thông tin cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi đồng loạt giảm giá.

Ngược chiều thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi. Ngoại trừ PLX giảm nhẹ, các mã PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, OIL và PTV đều tăng giá, góp phần thu hẹp phần nào mức giảm chung của thị trường.

Nhìn chung, biên độ biến động giá của các cổ phiếu trong phiên sáng không lớn, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy sự lưỡng lự của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ đủ mạnh để tạo động lực phục hồi rõ rệt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chứng khoán #Cổ phiếu #Công nghệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin Fed giảm lãi suất khiến Phố Wall tăng điểm

Các thị trường chịu áp lực trong những ngày gần đây do lo ngại Fed sẽ kèm theo quyết định này một thông điệp "diều hâu," báo hiệu việc tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn còn cao.