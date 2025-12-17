Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index lùi về dưới 1.675 điểm

Phiên giao dịch ngày 17/12 diễn ra kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index giảm hơn 5 điểm.

Dù lực cầu xuất hiện trong phiên chiều, các chỉ số chính vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, thanh khoản suy giảm so với phiên trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, VN-Index giảm 5,52 điểm xuống 1.673,66 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 612,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.532 tỷ đồng. Áp lực bán áp đảo với 206 mã giảm, 114 mã tăng và 54 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,96 điểm xuống 234,12 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 43,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 920,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, UPCOM-Index ngược chiều tăng 0,46 điểm lên 118,76 điểm, thanh khoản đạt hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 756,6 tỷ đồng.

Diễn biến trong phiên cho thấy VN-Index mở cửa phiên chiều trong trạng thái giằng co. Dù lực mua xuất hiện giúp chỉ số có thời điểm hồi về gần mốc tham chiếu, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường không thể đảo chiều. Rổ VN30 ghi nhận 21 mã giảm, 6 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Về mức độ tác động, các cổ phiếu VJC, GAS, CTG và TCB gây ảnh hưởng tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, VPL, GEE, BID và VCK là những mã nâng đỡ thị trường.

HNX-Index cũng diễn biến kém tích cực khi chịu áp lực giảm từ các mã CEO, MBS, HUT và SHS. Xét theo nhóm ngành, ngành tiện ích giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu do các cổ phiếu GAS, REE, HDG và POW.

Ngành tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu cũng chịu áp lực bán đáng kể, với nhiều mã như VNM, SAB, HAG, DGC, HPG giảm điểm. Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông ghi nhận mức tăng mạnh nhất dẫn dắt bởi các mã YEG, VGI, CTR và FOX.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 5,8 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã HDB, FPT, GEX và TCX.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã MBS, CEO, SHS và PVI.

Việc VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường, đặc biệt khi áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù khối ngoại duy trì mua ròng nhẹ, dòng tiền nhìn chung có dấu hiệu chững lại.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co, với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và cổ phiếu./.

