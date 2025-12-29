VN-Index vượt 1.745 điểm dù thanh khoản sụt giảm mạnh

Chốt phiên sáng 29/12, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh tại các chỉ số chính, trong đó VN-Index tăng hơn 15 điểm, vượt mốc 1.745 điểm, dù thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước.

Cụ thể, VN-Index tăng 0,89% lên 1.745,17 điểm; HNX-Index tăng 0,27% đạt 251,21 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 337 mã tăng, trong khi có 265 mã giảm.

Thanh khoản thị trường suy yếu rõ rệt. Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt gần 308 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 9.900 tỷ đồng, giảm 37,28% so với phiên trước. HNX ghi nhận hơn 20,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị 427 tỷ đồng, giảm tới gần 56%.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Các mã VIC, GAS và VPL góp phần lớn cho đà tăng của chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, TCX và HDB gây áp lực giảm nhưng mức tác động không đáng kể đến VN-Index.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản dẫn dắt đà tăng của thị trường với mức tăng 1,93%. Nhiều cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như VHM tăng 6,91%, VRE (5%), NVL (3,4%), NTL (3,06%), BCM (1,68%), trong khi SGR và HLD tăng trần.

Các nhóm tiện ích, năng lượng và công nghệ thông tin cũng giao dịch khởi sắc, tăng trên 1%. Dòng tiền tập trung tại các mã GAS tăng 4,11%, POW (2,34%), PVS (3,56%), PVD (1,65%), PVC (4,59%), FPT (1,62%). Một số cổ phiếu tăng hết biên độ như BWE và PVB.

Ở chiều ngược lại, nhóm chăm sóc sức khỏe là ngành duy nhất chìm trong sắc đỏ, với nhiều mã giảm sâu như DHT giảm 2,24%, DTP (1,78%) và TTD (14,67%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị khoảng 570 tỷ đồng trên cả ba sàn. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại BWE với giá trị gần 329 tỷ đồng, trong khi FPT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với hơn 101 tỷ đồng.

Đà tăng của thị trường vẫn được duy trì nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và áp lực bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, khiến xu hướng tăng trong ngắn hạn có thể đối mặt với các nhịp rung lắc./.

