Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91

Brigitte Anne-Marie Bardot, còn được biết đến với cái tên Brigitte Bardot - biểu tượng điện ảnh Pháp của thập niên 1960, ngày 28/12 đã qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 91 tuổi.

Brigitte Anne-Marie Bardot, còn được biết đến với cái tên Brigitte Bardot – biểu tượng điện ảnh Pháp của thập niên 1960, ngày 28/12 đã qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 91 tuổi.

Fondation Brigitte Bardot - quỹ bảo vệ động vật do bà sáng lập, xác nhận thông tin trên trong một thông cáo báo chí gửi đến các hãng tin trong và ngoài nước.

Trong thông cáo, quỹ cho biết tổ chức này vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của người sáng lập kiêm chủ tịch quỹ, bà Brigitte Bardot.

Trong những tháng gần đây, Bardot hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bà đã phải nhập viện vào tháng 10, và đến tháng 11, bà từng lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng mình đã qua đời.

Brigitte Bardot, sinh ngày 28/9/1934, trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh rực rỡ nhất của nước Pháp và thế giới sau khi xuất hiện trong bộ phim kinh điển “Và Chúa đã tạo ra phụ nữ” năm 1956. Bộ phim đã đưa bà trở thành biểu tượng gợi cảm và là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Sau tác phẩm này, bà tiếp tục tỏa sáng với khoảng 50 bộ phim khác trước khi từ bỏ ánh hào quang toàn cầu để trở thành một nhà bảo vệ quyền và phúc lợi động vật năm 1986.

Quỹ bảo vệ động vật do bà sáng lập được biết đến với mạng lưới hơn 70.000 nhà tài trợ, cùng nhiều cơ sở cứu trợ động vật hoạt động tại Pháp và khắp thế giới./.