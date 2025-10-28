Văn hóa

Điện ảnh

Nữ diễn viên nổi tiếng người Anh Prunella Scales qua đời ở tuổi 93

Nữ diễn viên kỳ cựu Prunella Scales, gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh qua vai Sybil trong loạt phim “Fawlty Towers,” đã qua đời tại nhà riêng ở London, hưởng thọ 93 tuổi.

Nguyễn Hằng
Nữ diễn viên Prunella Scales trong tập phim hài năm 1975 của đài BBC “Fawlty Towers”. (Ảnh: Getty Images)
Nữ diễn viên Prunella Scales trong tập phim hài năm 1975 của đài BBC “Fawlty Towers”. (Ảnh: Getty Images)

Theo thông báo ngày 28/10, nữ diễn viên người Anh Prunella Scales, nổi tiếng với vai diễn Sybil Fawlty trong loạt phim hài "Fawlty Towers," vừa qua đời, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia đình nghệ sỹ cho biết bà Scales qua đời tại nhà riêng ở London trước đó một ngày. Theo lời các con trai của bà, nữ diễn viên đã xem bộ phim "Fawlty Towers" một ngày trước khi ra đi.

Prunella Scales sinh năm 1932 tại hạt Surrey, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Trường Sân khấu The Old Vic ở Bristol. Vai diễn Sybil trong bộ phim "Fawlty Towers" đạt Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (Bafta) đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Anh.

Sybil là nhân vật đối lập hoàn toàn với người chồng là chủ khách sạn đầy kiêu căng, hợm hĩnh và hay gặp rắc rối Basil Fawlty, do diễn viên John Cleese thủ vai.

Năm 2019, bộ phim được Hội đồng chuyên gia truyền hình của tạp chí Radio Times bình chọn là loạt phim hài hay nhất của Anh.

Sự nghiệp diễn xuất của bà Scales trải dài 7 thập kỷ, bao gồm cả nhiều vai diễn khác trong các bộ phim từ đầu những năm 1950, trong đó có loạt phim "Marriage Lines."

Bà cũng đóng vai chính trong "Howards End," bộ phim giành giải Oscar năm 1992, cùng với con trai là nam diễn viên Samuel West. Bà phải chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ từ năm 2013 nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Prunella Scales #Fawlty Towers #Sybil Fawlty #diễn viên nổi tiếng Anh #qua đời Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar

"Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân là phim được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar, với kỳ vọng khẳng định nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên thế giới.