Vĩnh biệt Cha Ralph của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Richard Chamberlain, nam diễn viên chính vào vai Cha Ralph trong phim "The Thorn Birds" (Tiếng chim hót trong bụi mận gai), vừa qua đời ở 90 tuổi sau một cơn đột quỵ.

Màn ảnh thế giới mất đi một tên tuổi gạo cội từng gắn với những thước phim truyền hình nổi tiếng vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Trong một thông báo ngày 30/3, nhà báo Harlan Boll cho biết Chamberlain qua đời tối 29/3 tại Hawaii (Mỹ) theo giờ địa phương.

George Richard Chamberlain sinh ngày 31/3/1934 tại Los Angeles (Mỹ). Ông là con trai trong một gia đình doanh nhân.

Năm 1952, ông tốt nghiệp trường Trung học Beverly Hills và theo học tại Đại học Pomona.

Năm 1956, Chamberlain gia nhập Quân đội Mỹ và cùng đồng đội đóng quân tại Hàn Quốc trong khoảng 16 tháng.

Sau khi xuất ngũ, Chamberlain tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ông bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim truyền hình "Dr. Kildare" (Bác sỹ Kildare) khi vào vai một bác sỹ y khoa đẹp trai, tốt bụng và chu đáo.

Vai diễn giúp Chamberlain có một cộng đồng fan nữ đông đảo. Thời điểm đó, ông nhận được trung bình tới 12.000 bức thư của khán giả hâm mộ mỗi tuần, phá kỷ lục trước đó của diễn viên huyền thoại Clark Gable trong siêu phẩm màn bạc "Gone With the Wind" (Cuốn theo chiều gió).

Sau đó, Chamberlain tiếp tục góp mặt trong một số serie phim ngắn như "Shogun" (1980) hay "The Thorn Birds" (1983) và nhiều bộ phim thành công khác.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu như giải Quả táo Vàng năm 1962, giải Quả cầu Vàng cho Nam ngôi sao truyền hình năm 1963 với bộ phim "Dr. Kildare" (1961).

Năm 2011, ông còn được trao giải thưởng Steiger Award cho những cống hiến của mình với môn nghệ thuật thứ 7./.

