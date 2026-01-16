“Mưa đỏ” giành giải Cánh diều Vàng 2025 hạng mục phim truyện điện ảnh

"Mưa đỏ" đã giành giải Cánh diều Vàng 2025 tại Hà Nội, vinh danh phim truyện điện ảnh xuất sắc trong lễ trao giải của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Tối 15/1, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Cánh diều 2025, với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nghệ sỹ, diễn viên.

Tham gia Giải Cánh diều 2025 có 164 tác phẩm, bao gồm 15 phim truyện; 13 phim truyện truyền hình nhiều tập với 400 tập phim; 72 phim tài liệu; 10 phim khoa học; 24 phim hoạt hình và 30 phim ngắn của các tác giả trẻ tham gia tranh giải.

Theo Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, số lượng phim dự giải đã chứng tỏ rằng giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam thực sự thu hút những người làm nghề và thực sự là bệ phóng để rất nhiều các nghệ sỹ thành danh./.