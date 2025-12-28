Ra mắt loạt phim tài liệu 'Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn'

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với kênh Cubavisión Internacional (CVI) giới thiệu loạt phim tài liệu đặc biệt gồm 5 tập mang tên “Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn."

Loạt phim do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) và các đối tác truyền hình Cuba phối hợp sản xuất, với sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà làm phim, chuyên gia và nhân chứng lịch sử của hai nước.

Bộ phim tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Cuba, đồng thời khắc họa sinh động những câu chuyện đời thường, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, toàn bộ 5 tập phim đã được hoàn tất và bàn giao cho phía Cuba vào ngày 21/12/2025.

Với nội dung xuyên suốt 5 tập, bộ phim đề cập toàn diện các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật đến nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ.

Thông qua tư liệu lịch sử, lời phát biểu của các lãnh tụ và ký ức của những nhân chứng từng trực tiếp góp phần vun đắp quan hệ hai nước, loạt phim làm nổi bật tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba, được hình thành từ sự đồng cảm, sẻ chia và lựa chọn có ý thức của hai dân tộc.

Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của êkíp sản xuất Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định loạt phim là một đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ, lan tỏa và tăng cường các mối liên kết lịch sử, chính trị và văn hóa giữa Việt Nam và Cuba trong hơn sáu thập kỷ qua.

Loạt phim tài liệu 5 tập “Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn” sẽ được phát sóng từ ngày 29/12/2025 đến 2/1/2026 trên Cubavisión Internacional (CVI), các kênh quốc gia của Truyền hình Cuba (TVC) và VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, trong khung giờ 22 giờ (giờ Việt Nam).

Loạt phim không chỉ góp phần ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của quan hệ Việt Nam-Cuba, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc trong bối cảnh hiện nay. Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và giá trị tư liệu, bộ phim lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị thủy chung, trách nhiệm quốc tế và niềm tin vào tương lai hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Cuba./.

