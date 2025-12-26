Nhà nước Cuba trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Nguyễn Thanh Nghị

Tối 26/12, tại Đại sứ quán Cuba (Hà Nội), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cuba cho ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về Hợp tác Kinh tế và Khoa học-Kỹ thuật.

Tham dự buổi lễ có các Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành liên quan của Việt Nam; Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, nhóm nghị sỹ Quốc hội Việt Nam-Cuba, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và một số cán bộ của Ban.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes nêu rõ, Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Nghị trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.

Việc trao tặng lại càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba, năm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ Cuba-Việt Nam là hình mẫu cho mối quan hệ anh em, đoàn kết và đầy tình nghĩa giữa hai dân tộc, được gắn kết bởi những lý tưởng sâu sắc, bởi tình cảm yêu mến và sự ngưỡng mộ lẫn nhau; được dày công vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz - những di sản mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải gìn giữ, phát huy.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về Hợp tác Kinh tế và Khoa học-Kỹ thuật, những nỗ lực và sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Nghị đã có ý nghĩa quyết định trong việc củng cố, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác giữa hai nước.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ sự xúc động, vinh dự được Nhà nước Cuba tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, cảm ơn sự ghi nhận của Nhà nước Cuba đối với cá nhân ông.

Trong thời gian đảm nhiệm trọng trách đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về Hợp tác Kinh tế và Khoa học-Kỹ thuật, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết ông luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần hiện thực hóa các chủ trương quan trọng của Đảng, Chính phủ, nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước đã hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ; bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba sẽ tiếp tục vượt qua những thách thức, ngày càng phát triển; mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Chính phủ, nhân dân hai nước và sự hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học kỹ thuật, văn hóa giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới./.

