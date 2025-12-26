Đối ngoại quốc phòng là kênh quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam

Sáng 26/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

Chúc mừng và đánh giá cao các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng đây là vinh dự to lớn và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao dành cho công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian qua, góp phần hỗ trợ công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HP/BQP)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong tổng thể công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã khẳng định là một kênh quan trọng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Thượng tướng nhấn mạnh, các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025 là những người đã từng có thời gian dài công tác và có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao của đất nước, trong đó có những hỗ trợ quý báu, trực tiếp cho công tác đối ngoại quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ được mọi nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HP/BQP)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở các nước hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần triển khai các nhiệm vụ chung của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tới mối quan hệ hợp tác gắn bó truyền thống giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là một kênh quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và ngày càng phát triển sâu rộng.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: HP/BQP)

Các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025 đánh giá cao đóng góp của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và nước sở tại./.