Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 263/2025/QH15 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước, trong bối cảnh kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhưng đã chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành, chậm triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thời hạn trong các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Về lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán; đa dạng hóa sản phẩm, tăng cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán để khơi thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế. Đánh giá toàn diện về thực trạng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm 2026, có giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu tổng kết việc thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Sơ kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025 và đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Chương trình tín dụng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. Khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập Sàn giao dịch vàng.

Khu nhà ở xã hội nằm trên địa bàn phường Mỹ Hào (Hưng Yên) đã đưa vào sử dụng. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Trong lĩnh vực công thương, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than; kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh, có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2027, hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân; đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội yêu cầu xây dựng danh mục các nền tảng số quốc gia, nền tảng số của ngành, lĩnh vực theo định hướng dùng chung, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Tiếp tục thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia...

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 19/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018), định hướng lộ trình tổ chức kỳ thi phù hợp, thống nhất và ổn định trong các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công Quận 1 (phường Sài Gòn mới) xử lý hồ sơ. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để các địa phương giải quyết chế độ phù hợp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và ban hành Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 1944 /NQ-UBTVQH15 về việc giao Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao ông Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cao Bằng phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng./.

