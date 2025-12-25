Tăng tốc xử lý bom mìn, dioxin: Hướng tới giai đoạn 2026–2030 hiệu quả, bền vững

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự chủ động, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và sự quan tâm, hợp tác của cộng đồng quốc tế.

Nhờ đó, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin đã được triển khai đồng bộ, tích cực nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam và Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HP/BQP)

Trong 5 năm qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được kịp thời ban hành, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

21 dự án đã được triển khai có hiệu quả, trong đó có 11 dự án hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các tỉnh: Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đồng Nai; 10 dự án, nhiệm vụ độc lập từ nguồn vốn trong nước thực hiện tại sân bay Aso (thành phố Huế) và các tỉnh thuộc các Quân khu: 1, 2, 4, 5, 7, 9.

Từ đó, gần 188.000 ha đất đã được rà phá bom mìn, vật nổ, với tốc độ trung bình 40.000 ha/năm, diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha; khoảng 41 ha đất nhiễm chất độc hóa học/dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, sân bay A So và khoảng 1.100 tấn chất độc CS và sản phẩm thủy phân chất độc CS tại các tỉnh ở các Quân khu: 4, 5, 7, 9, đã được xử lý; có khoảng 65.000 nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế trong chương trình hợp tác với Hoa Kỳ tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bên cạnh đó, công tác triển khai các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện tốt.

Các dự án hỗ trợ chăm sóc nạn nhân từ nguồn vốn trong nước và quốc tế như dự án của Bộ Y tế, dự án hợp tác với Hoa Kỳ do Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả các hoạt động, dự án đã góp phần giúp các nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và duy trì có hiệu quả, tiếp tục mở rộng hợp tác với 20 nước và tổ chức quốc tế để thu hút, huy động nguồn lực góp phần đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, song song với việc tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực để từng bước làm chủ công nghệ, trang thiết bị, kỹ thuật khảo sát, rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học/dioxin.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. (Ảnh: HP/BQP)

Biểu dương các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã tích cực và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các nước, tổ chức quốc tế có liên quan, đồng thời lưu ý một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học dioxin; đẩy nhanh tiến độ công tác rà phá bom mìn phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thể chế, chính sách, quy định để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học hiệu quả hơn nữa.

Cùng với đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng cần tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác chặt chẽ với các nước và tổ chức quốc tế để thu hút nguồn lực, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực của các lực lượng để tăng tốc, rút ngắn thời gian rà phá, xử lý bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dự án từ nguồn vốn trong nước và quốc tế, trọng tâm là các dự án tại các khu vực trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khu vực di dân vùng biên giới./.