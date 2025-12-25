Những chiến công thầm lặng của Công an thành phố Hà Nội

Chiều 25/12, Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Tới dự có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.

Biểu dương những thành tích Công an phường Hai Bà Trưng đã đạt được trong năm 2025, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ngay sau khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Công an phường Hai Bà Trưng không để phát sinh hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, công tác giải phóng mặt bằng; an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả...

Trong đó, tiêu biểu là chiến công đơn vị triệt phá 2 vụ ma túy số lượng lớn bao gồm vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 50 kg ma túy tổng hợp được giấu trong 21 lốp xe đạp thể thao; triệt phá 1 vụ sản xuất mua bán pháo nổ, thu giữ 22,13 kg pháo nổ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật của đơn vị tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Thành công của Đại hội Đảng bộ Công an phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, là nền tảng, cơ sở để xây dựng, phát triển lực lượng Công an phường, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Công an phường triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số", tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị tham gia học tập và kiểm tra kiến thức về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng AI trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. phát động phong trào thi đua ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2025, Công an phường Hai Bà Trưng đã được Bộ trưởng Bộ công an tặng thư khen; Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công an thành phố Hà Nội đề xuất tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 190 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Cá nhân xuất sắc được khen thưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố cần phải tập trung khắc phục ngay 05 điểm nghẽn về “trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường; úng ngập đô thị và ven đô; ùn tắc giao thông; an toàn thực phẩm”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết, mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Do đó, lực lượng Công an cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân./.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)