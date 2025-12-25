Đồng Nai: Bố trí 3 phòng làm việc UBND tỉnh tại trụ sở tỉnh Bình Phước cũ

Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) sẽ được bố trí 3 phòng làm việc phục vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; phần diện tích còn lại được sử dụng làm trụ sở làm việc của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước.

Ngày 25/12, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết Ủy ban Nhân dân phường vẫn đang tích cực triển khai công tác tiếp nhận và di dời trụ sở làm việc phường Bình Phước về khu Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ).

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) để quản lý, bố trí làm Khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng.

Theo phương án bố trí, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) sẽ dành 3 phòng làm việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phần diện tích còn lại sẽ bố trí làm trụ sở làm việc của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường, Phòng Văn hóa-Xã hội, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC).

Các trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước (cũ) được bố trí làm trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường; trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước (cũ) được bố trí làm trụ sở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường; trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước (cũ) bố trí làm trụ sở Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường; Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước (cũ) dự kiến bố trí làm trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Tuy nhiên, hiện nay do công năng sử dụng chưa phù hợp, cần nâng cấp, cải tạo; trước mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hiện tại vẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước tiếp nhận và sử dụng các phòng ban trong khu trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ). (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước (cũ) ngoài việc bố trí 3 phòng làm việc và 1 phòng họp cho Tỉnh ủy Đồng Nai; phường Bình Phước sẽ sử dụng làm trụ sở của Đảng ủy phường.

Đối với trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), sẽ bố trí riêng cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 2 phòng làm việc và sử dụng chung hội trường lớn.

Phần còn lại sẽ được sử dụng làm trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Phước, các tổ chức chính trị-xã hội phường (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Trung tâm Chính trị Bình Phước và các hội.

Đối với khu nhà mục tiêu và khu để xe phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo dự kiến nâng cấp, cải tạo để làm phòng tiếp công dân và khu lưu trữ của phường; giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp nhận các trụ sở làm việc dôi dư để quản lý.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở. Qua rà soát, việc dôi dư trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số địa điểm là Trung tâm hành chính cấp tỉnh (tỉnh Bình Phước cũ) và Trung tâm hành chính cấp huyện (các đơn vị cấp huyện cũ).

Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý 191 cơ sở (trong đó điều chuyển nội bộ cho các cơ quan, đơn vị bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao 109 cơ sở; điều chuyển bố trí trụ sở công an, Ban chỉ huy quân sự xã, đơn vị ngành dọc: 18 cơ sở; giao về địa phương quản lý, khai thác 64 cơ sở.

Sở đã phối hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ phạm vi địa giới hành chính được giao quản lý, tạm thời tiếp nhận các tài sản là trụ sở làm việc dôi dư của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện cũ và cấp xã; chủ trì phối hợp lực lượng công an cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cấp xã tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản là trụ sở làm việc dôi dư của các sở, ban, ngành cấp tỉnh nằm trên địa giới hành chính xã, phường quản lý./.

Quảng Trị sắp xếp hợp lý để tránh lãng phí trụ sở làm việc Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành phối hợp xử lý việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.