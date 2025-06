Bố trí cán bộ phù hợp, xử lý trường hợp sử dụng lãng phí trụ sở làm việc

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.