Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 24/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh có 187 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, gồm: 99 dự án đầu tư công; 1 dự án sử dụng vốn ODA; 51 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT); 23 dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp; 13 dự án sản xuất kinh doanh nằm trong các khu công nghiệp.

Các khó khăn, vướng mắc chính chủ yếu do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; về quy định pháp luật, năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư, biến động về giá vật liệu dẫn đến chậm tiến độ các dự án.

Trong các dự án nêu trên, có 23/187 dự án xin ý kiến cơ quan Trung ương về hướng giải quyết (6 dự án đầu tư theo hình thức BT, 13 dự án của nhà đầu tư nằm trong khu công nghiệp, 4 dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở, đô thị); 164/187 dự án còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đối với các dự án xin ý kiến cơ quan Trung ương, đến nay có 12/23 dự án nằm trong khu công nghiệp đã được giải quyết; còn lại 11/23 dự án xin ý kiến Ban Chỉ đạo 751 về hướng giải quyết. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của địa phương, tỉnh đã xây dựng kế hoạch giải quyết; đến nay đã tháo gỡ khó khăn đối với 84/164 dự án, còn lại 80/164 dự án đang trong quá trình tháo gỡ, giải quyết.

Nhằm sớm hoàn thành việc thanh toán dự án BT, hoàn thành dự án đối ứng để bàn giao, đưa vào sử dụng và bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Bắc Ninh giao toàn bộ phần diện tích đất ở còn lại trong các dự án đối ứng để thanh toán dự án BT và thực hiện nộp tiền theo nguyên tắc bù trừ chênh lệch như đề nghị của các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo đã xem xét, trao đổi, cho ý kiến về chủ trương; các yêu cầu, nhiệm vụ; hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án cụ thể của địa phương về giao đất dân cư dịch vụ; giao đất thanh toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự quyết liệt, nỗ lực vào cuộc của tỉnh Bắc Ninh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong xử lý và phối hợp xử lý để đẩy nhanh hơn nữa việc tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, góp phần đưa một nguồn lực rất lớn vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong xem xét, xử lý, giải quyết vấn đề, cần thực sự công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đặc biệt không để phát sinh sai phạm, tiêu cực, cũng như xảy ra tình trạng nhũng nhiễu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý Bắc Ninh cần tiếp tục coi việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; cần huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực cho hạ tầng phục vụ sản xuất, các khu công nghệ cao, khu kinh tế và các khu công nghiệp, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh công nghiệp vốn có của địa phương cho phát triển./.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình lắng nghe ý kiến cử tri Bắc Ninh về phát triển kinh tế, chính sách lương, giáo dục và an ninh trật tự tại buổi tiếp xúc.