Chuyển hóa kết quả bầu cử thành hoạt động thực chất của bộ máy dân cử

Ngày 26/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 ở thành phố.

Ở các địa phương này, cuộc bầu cử được đánh giá diễn ra thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thành công đó càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nhiều quy định mới của pháp luật, sau sáp nhập có địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, số lượng đơn vị hành chính nhiều, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bầu cử...

Chuẩn bị điều kiện để Hội đồng Nhân dân các cấp đi vào hoạt động hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, trách nhiệm cao của cử tri.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Nhưng thành công này chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng chuyển hóa kết quả đó thành hiệu quả hoạt động thực chất của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Hội đồng Nhân dân các cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt; đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới, bảo đảm đúng luật, chặt chẽ, dân chủ, chất lượng.

Các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ, để các cơ quan dân cử thật sự bắt tay ngay vào công việc, thực hiện đầy đủ chức năng quyết định và giám sát, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân.

Đà Nẵng hiện có diện tích hơn 11.867km2, dân số trên 3,19 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu). Toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu và tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.

Công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Toàn thành phố có 2.058.838/2.060.459 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,92%. Không có khu vực nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đà Nẵng đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội trong tổng số 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử. Về trình độ, 85,71% đại biểu trúng cử có trình độ sau đại học; 92,85% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đối với Hội đồng Nhân dân thành phố, đã bầu đủ 76 đại biểu từ 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 26,32%; đại biểu có trình độ sau đại học chiếm 84,21%.

Ở cấp xã, toàn thành phố bầu được 1.905/1.907 đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,92%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 18,11%; đại biểu có trình độ đại học và sau đại học chiếm gần 89%.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức với hơn 3.300 hội nghị, thu hút trên 340.000 lượt cử tri tham dự.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không phát sinh điểm nóng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định, trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Rút ra kinh nghiệm quý

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tỉnh có 1.161.921 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,88%; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quảng Trị đã bầu được 10 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 1.626 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bảo đảm đúng quy định về số lượng, cơ cấu và thành phần.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị nêu rõ, thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Thành công của công tác bầu cử là kết quả tổng hợp của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, niềm tin và ý thức trách nhiệm cao của cử tri, nhân dân.

Từ thực tiễn tổ chức, nhiều kinh nghiệm quý đã được rút ra như chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: một số địa phương còn lúng túng; việc rà soát, cập nhật dữ liệu cử tri còn khó khăn; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số khâu còn bất cập.

Việc tuyên truyền ở một số nơi chưa thật sự đa dạng. Những vấn đề này đã được phân tích khách quan, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm thiết thực.

Thành công của cuộc bầu cử tại Quảng Trị không chỉ thể hiện qua tỷ lệ cử tri tham gia đạt tỷ lệ cao mà còn ở sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để các đại biểu trúng cử phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

