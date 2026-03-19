Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh và Quảng Ngãi

Ngày 19/3, Ủy ban bầu cử các tỉnh Quảng Ninh và Quảng Ngãi đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Quảng Ninh, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục, đạt 99,98%, bầu chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Đất mỏ.

Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV trong số các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử. Cơ cấu thành phần đại biểu năm nay tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo tính kế thừa và đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân.

Tỷ lệ phiếu bầu người trúng cử trung bình đạt 91,62%; người cao nhất đạt 99,18%; thấp nhất là 68,51%.

Trong danh sách 56 đại biểu trúng cử, tuyệt đại đa số là các đảng viên đang giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Tỷ lệ người ngoài Đảng trúng cử đảm bảo theo đúng định hướng, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và trí tuệ tập thể trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Công tác cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số tiếp tục là điểm sáng trong kỳ bầu cử này tại tỉnh. Đại biểu trúng cử là nữ chiếm 44,64%, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội. Tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số là 12,5%, tôn giáo 3,57%, đến từ các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, đảm bảo tiếng nói của đồng bào dân tộc, tôn giáo được lắng nghe tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.

Kỳ bầu cử khóa XV ghi nhận sự xuất hiện của những đại biểu trẻ tuổi, năng động, được đào tạo bài bản với tỷ lệ đại biểu dưới 40 tuổi là trên 10%.

Với cơ cấu đại biểu đa dạng, trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với sự nghiệp phát triển của tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, đẩy mạnh hoạt động giám sát và quyết định những chính sách đột phá để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là cực tăng trưởng của phía Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Người Brâu, một trong những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam đến khu vực bỏ phiếu số 25 thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi để bỏ phiếu.

Trong khi đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã ký Nghị quyết số 101/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tại 21 đơn vị bầu cử.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 109 người; tổng số người trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh là là 66 người. Đơn vị bầu cử số 1, số 3 là các đơn vị bầu cử có số lượng người trúng cử nhiều nhất (5 người). Các đơn vị bầu cử số 6, 11, 12, 13, 14 và 21 có số lượng người trúng cử ít nhất (2 người).

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 99,84%. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng. Về cơ cấu, thành phần đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cử tri thể hiện sự tín nhiệm cao về phẩm chất, đạo đức, năng lực của những người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Những người được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân; qua đó, phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc tham gia lựa chọn, giới thiệu người ứng cử./.

