Phú Thọ và Đồng Nai công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị công bố danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội của toàn dân.

Cử tri đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 99,91%, gồm 87/148 số xã, phường, đạt 100%. Theo ông Cường, kết quả bầu cử cũng ghi nhận sự đồng thuận rất cao từ nhân dân khi tỉnh Phú Thọ đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội và 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tỷ lệ đại biểu có trình độ sau đại học đạt trên 82% đối với đại biểu Quốc hội và hơn 88% đối với cấp tỉnh. Cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số và đại biểu trẻ tuổi đều đảm bảo.

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã bầu được 3.058 đại biểu, đạt 99,87%. Đặc biệt, kỳ bầu cử lần này không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hay hủy kết quả do vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân.

Các đại biểu được lựa chọn đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Ông Hinh mong rằng, trên cơ sở danh sách của báo cáo nghị quyết công bố ngày hôm nay, các đại biểu sẽ cùng cả hệ thống chính trị và Hội đồng Nhân dân quyết sách được những vấn đề quan trọng của tỉnh để xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng tốt hơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Bùi Đức Hinh yêu cầu, các đơn vị cần khẩn trương hoàn tất công tác nhân sự, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất là ngày 1/4 theo chỉ thị của Chính phủ.

Cùng với đó, thực hiện quy trình trình Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phó Bí thư tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Sở Nội vụ cùng các cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tiếp tục tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành nghị quyết xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 và các nội dung liên quan đến báo cáo kết quả, liên quan đến bổ sung các hồ sơ gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Trấn Biên (Đồng Nai). (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tại Đồng Nai, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 193/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai xác nhận kết quả bầu cử, đồng thời công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới. Đây là những gương mặt tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, công tác bầu cử trên địa bàn được tỉnh triển khai bài bản, chặt chẽ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập các ban bầu cử tại tất cả đơn vị bầu cử, bảo đảm quy trình tổ chức diễn ra đúng quy định, công khai và minh bạch. Thành công của kỳ bầu cử còn được thể hiện rõ qua tinh thần tham gia tích cực của cử tri.

Toàn tỉnh có 142 ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử tại 28 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó, 27 đơn vị bầu 3 đại biểu với 5 ứng cử viên và 1 đơn vị bầu 4 đại biểu với 7 ứng cử viên. Tỷ lệ cử tri tỉnh Đồng Nai đi bỏ phiếu đạt 99,62%, cho thấy niềm tin và sự đồng thuận cao của người dân đối với bộ máy chính quyền địa phương./.

