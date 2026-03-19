Bộ Ngoại giao bày tỏ quan điểm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Trong Báo cáo thường niên 2026, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã có những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Ngày 19/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước đánh giá trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho hay Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong Báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF). Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

Tu sỹ Phật giáo tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước," bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông và có các biện pháp bảo hộ đối với công dân của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về Việt Nam hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông."

Đối với các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và tàu.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Arập Xêút, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam tại sở tại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến về tình hình Trung Đông. (Nguồn: ASEAN)

Tại Arập Xêút, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại và được đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Arập Xêút trong khu vực. Đối với tàu có thuyền viên người Việt bị mắc kẹt tại cảng của Arập Xêút, theo đề nghị của Đại sứ quán, Cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE, và các hãng hàng không UAE nhằm đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn (Dubai, Zayed), quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba. Đồng thời, Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

Công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp./.

Một số thông tin đường dây nóng bảo hộ công dân tại các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Iraq, Syria): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616; +972 50 878 3373. Email: giooctv.mofa@gmail.com; thuynb.mofa@gmail.com Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp); +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: vnemb1@emirates.net.ae Đại sứ quán Việt Nam tại Arập Xêút (kiêm nhiệm Oman, Bahrain, Yemen): Số điện thoại: +966 59 573 1500; +966 54 069 5668; +966 56402 7319; +966 56 402 7310; +966 50 039 5148. Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920. Email: vietnamembassy.doha@gmail.com Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: vnemb.kw@gmail.com Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Li-băng): +201040808993. Email: consul.vnemb.eg@gmail.com Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: baohocongdan@gmail.com